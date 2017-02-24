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Игорь Бутман и Московский Джазовый Оркестр выступят в рамках ЭКСПО-2017 в Астане

24 февраля 2017, 11:14

Музыкальный вечер станет одним из самых ярких выступлений музыкантов в СНГ


Единственный концерт всемирно известного саксофониста и легендарного джазового коллектива состоится 15 июля 2017 года в рамках культурной программы ЭКСПО-2017.

Музыкальный вечер станет одним из самых ярких выступлений музыкантов в СНГ, которые дают ограниченное количество концертов и преимущественно в США.

Игорь Бутман на сегодня является одним из ведущих и высокооплачиваемых джазовых артистов в мире, а также бессменным руководителем Московского джазового оркестра.

Фото: 24.kz

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