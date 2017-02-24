В одном из торговых домов Алматы «из-под полы» торговали прослушивающими устройствами
24 февраля 2017, 11:16
На реализатора техники оперативники вышли в ходе проведения широкомасштабной отработки «Контрафакт».
По словам начальника отдела «К» Управления криминальной полиции ДВД Алматы подполковника полиции Аскара Сысоева, в рамках проведения ОПМ сотрудниками подразделения в одном из торговых домов города за реализацию двух возможных специальных технических средств, в виде GSM-прослушек, предназначенных для негласного получения аудио информации, задержан мужчина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Кроме того, говорится в сообщении, в ходе осмотра бутика были изъяты еще одно аналогичное GSM-прослушивающее устройство, а также брелок со встроенной видеокамерой, предназначенной для негласного получения аудио-видео информации.
Вместе с тем, как сообщили в полиции, за время отработки, проведенной в период с 21-го по 23-е февраля, было выявлено 21 правонарушение в сфере нарушений авторских и смежных прав. Из незаконного оборота изъято около 2-х тысяч DVD-дисков с внешними признаками контрафактности.
Также выявлены два факта реализации порнографической продукции. Раскрыто несколько преступлений с использованием новых компьютерных технологий.
Фото: красноград.net
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