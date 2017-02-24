В одном из торговых домов Алматы «из-под полы» торговали прослушивающими устройствами

По словам начальника отдела «К» Управления криминальной полиции ДВД Алматы подполковника полиции Аскара Сысоева, в рамках проведения ОПМ сотрудниками подразделения в одном из торговых домов города за реализацию двух возможных специальных технических средств, в виде GSM-прослушек, предназначенных для негласного получения аудио информации, задержан мужчина , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





Кроме того, говорится в сообщении, в ходе осмотра бутика были изъяты еще одно аналогичное GSM-прослушивающее устройство, а также брелок со встроенной видеокамерой, предназначенной для негласного получения аудио-видео информации.

Вместе с тем, как сообщили в полиции, за время отработки, проведенной в период с 21-го по 23-е февраля, было выявлено 21 правонарушение в сфере нарушений авторских и смежных прав. Из незаконного оборота изъято около 2-х тысяч DVD-дисков с внешними признаками контрафактности.





Также выявлены два факта реализации порнографической продукции. Раскрыто несколько преступлений с использованием новых компьютерных технологий.



