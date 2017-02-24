В камерном зале «Астана Опера» пройдет концерт «Бразильская бахиана»

Глубокое почитание Вила-Лобосом творчества Баха вызвало к жизни знаменитые Бразильские бахианы – десять сюит для разных инструментальных составов.

Его имя давно уже стало легендой не только в Рио-де-Жанейро, но и во всем мире. Музыкальное сообщество отмечает в этом году 130 лет со дня рождения Эйтора Вила-Лобоса – классика бразильской музыки, одного из самых известных латиноамериканских композиторов. В Камерном зале «Астана Опера» 2 марта пройдет концерт «Бразильская бахиана», сообщает В Камерном зале «Астана Опера» 2 марта пройдет концерт «Бразильская бахиана», сообщает Zakon.kz





Такое название концерт получил не случайно. Известно, что глубокое почитание Вила-Лобосом творчества Баха вызвало к жизни знаменитые Бразильские бахианы (Bachianas brasileiras, 1930–1945) – десять сюит для разных инструментальных составов. Вила-Лобос культивировал два национальных музыкальных жанра: сереста (тип традиционной песни) и шоро (синтез бразильских, индейских и популярных музыкальных элементов).





Невероятную популярность обрели произведения Вила-Лобоса еще при его жизни, но он был известен не только как композитор, сочетал в одном лице дирижера, педагога, собирателя и исследователя фольклора, музыкального критика и писателя, администратора.





Вниманию слушателей предлагаются лучшие произведения Э. Вила-Лобоса: Струнный квартет № 5 (1931) W263, Соната-фантазия для скрипки и фортепиано № 2 W 83 (op. 29) и образцовое сочинение композитора – Бразильские бахианы (№2, №4, №5).





Всю красоту этих бразильских произведений передадут ведущие солисты и артисты оркестра «Астана Опера» - Заслуженный деятель Казахстана Жупар Габдуллина (сопрано); первая скрипка Симфонического оркестра «Астана Опера», Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов; Асель Жакиянова (скрипка), Жанар Ахатова (альт), Курванжан Ахатов (виолончель), Диана Сартай (фортепиано) и Камерный оркестр «Астана Опера» под управлением Заслуженного деятеля Казахстана, маэстро Абзала Мухитдинова.



