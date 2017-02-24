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СМИ: полиция изъяла химикаты в одном из домов по делу о смерти Ким Чен Нама

24 февраля 2017, 11:21

Помимо различных видов химикатов полиция также изъяла несколько перчаток и обувь.


Малайзийские полицейские в рамках расследования убийства Ким Чен Нама – единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, изъяли несколько видов химических веществ в одном из жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Straits Times.

Сообщается, что полицейских к дому вывел 30-летний малайзиец. О его роли в покушении пока неизвестно, однако, у мужчины могли быть связи с арестованными подозреваемыми.

Помимо различных видов химикатов полиция также изъяла несколько перчаток и обувь.

Полиция не исключает, что малазиец мог быть экспертом в области химии.

Напомним, малайзийская полиция сообщила, что Ким Чен Нам был отправлен нервно-паралитическим веществом VX, который относится к видам химического оружия. Покушение на гражданина КНДР, у которого имелся паспорт на имя Ким Чхоля, произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии. Сразу после этого Южная Корея объявила, что погибший является проживавшим в Макао Ким Чен Намом — единокровным братом лидера КНДР Ким Чен Ына.

Фото: © AFP 2017/ JoongAng Sunday

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