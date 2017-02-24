СМИ: полиция изъяла химикаты в одном из домов по делу о смерти Ким Чен Нама
24 февраля 2017, 11:21
Помимо различных видов химикатов полиция также изъяла несколько перчаток и обувь.
Малайзийские полицейские в рамках расследования убийства Ким Чен Нама – единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, изъяли несколько видов химических веществ в одном из жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Straits Times.
Сообщается, что полицейских к дому вывел 30-летний малайзиец. О его роли в покушении пока неизвестно, однако, у мужчины могли быть связи с арестованными подозреваемыми.
Помимо различных видов химикатов полиция также изъяла несколько перчаток и обувь.
Полиция не исключает, что малазиец мог быть экспертом в области химии.
Напомним, малайзийская полиция сообщила, что Ким Чен Нам был отправлен нервно-паралитическим веществом VX, который относится к видам химического оружия. Покушение на гражданина КНДР, у которого имелся паспорт на имя Ким Чхоля, произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии. Сразу после этого Южная Корея объявила, что погибший является проживавшим в Макао Ким Чен Намом — единокровным братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Фото: © AFP 2017/ JoongAng Sunday
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845904-da126b97e306aeda1a6205c9d7f3d355
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...