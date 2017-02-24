СМИ: полиция изъяла химикаты в одном из домов по делу о смерти Ким Чен Нама

Сообщается, что полицейских к дому вывел 30-летний малайзиец. О его роли в покушении пока неизвестно, однако, у мужчины могли быть связи с арестованными подозреваемыми.





Помимо различных видов химикатов полиция также изъяла несколько перчаток и обувь.





Полиция не исключает, что малазиец мог быть экспертом в области химии.







