Беженца в Австрии судят за убийство 20 человек в Сирии

По версии следствия, обвиняемый застрелил 20 безоружных или раненых сирийцев после боев в Хомсе.

Власти Австрии обвинили 27-летнего просителя убежища из Сирии в "убийствах на почве терроризма". По версии следствия, обвиняемый застрелил 20 безоружных или раненых сирийцев после боев в Хомсе, сообщает Русская служба BBC





Суд над ним должен состояться в конце марта.





По данным газеты Der Standard, речь идет о не имеющем гражданстве палестинце, который вырос в лагере беженцев в Хомсе.





Австрийские СМИ пишут, что предполагаемый убийца сам рассказал соседям по австрийскому центру для беженцев, что воевал в рядах исламистской группировки, связанной со "Свободной сирийской армией", и убивал солдат правительственных войск.





Расследование в отношении обвиняемого началось еще в прошлом году, когда власти узнали о его прошлом.





Обвиняемый (его имя не называется) вину не признает. Адвокаты утверждают, что в тот период их подзащитный переживал тяжелую психическую травму.





Хотя обвиняемый не является гражданином Австрии и не совершал преступлений на ее территории, экстрадировать его в Сирию невозможно из-за продолжающихся там боевых действий.

Решение отдать обвиняемого под суд за преступления, совершенные за пределами страны, по всей видимости, было принято в Австрии впервые.





Убийство безоружных и раненых солдат запрещено Женевской конвенцией.





Согласно заявлениям австрийских официальных лиц, действия, о которых рассказывал обвиняемый, квалифицируются как акт терроризма, и судить его будут скорее всего на основании международных соглашений о борьбе с террором.