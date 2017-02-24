Победитель чемпионата Англии по футболу уволил главного тренера
24 февраля 2017, 11:31
Руководство действующего чемпиона Англии «Лестера» объявило об увольнении главного тренера Клаудио Раньери, работавшего с командой с июля 2015 года
65-летний итальянский специалист Клаудио Раньери, признанный ФИФА лучшим тренером 2016 года, покинул «Лестер», сообщает официальный сайт чемпионов Англии. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне, сообщает РБК.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Лестер» занимает 17-е место. От зоны вылета из элитного дивизиона команду отделяет одно очко. «Лестер» потерпел пять поражений подряд в Премьер-лиге. В шести последних матчах в чемпионате команда не забила ни одного гола.
В Кубке Англии «Лестер» в 1/8 финала на выезде проиграл клубу третьего дивизиона «Миллуоллу» (0:1), в 1/16 финала Кубка английской лиги дома уступил лондонскому «Челси» (2:4). На этой неделе команда Раньери в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграла испанской «Севилье» (1:2).
«Это решение было самым сложным для нас за все без малого семь лет, прошедших с момента покупки «Лестера» компанией King Power. Но мы четко осознаем, что должны ставить долгосрочные интересы клуба выше любых личных переживаний, какими бы сильными они ни были.
Клаудио всегда отличался умелым руководством командой, силой мотивации и индивидуальным подходом к каждому игроку. Его опыт и харизма помогли «Лестеру» добиться невероятных результатов и войти в число самых дорогих футбольных брендов в мире. Мы всегда будем благодарны ему за все, что он сделал для нашего клуба.
При этом мы никак не могли ожидать, что в этом году нам придется бороться за сохранение места в Премьер-лиге. Мы пришли к выводу, что клубу нужны перемены. В оставшихся 13 турах чемпионата Англии необходимо набрать как можно больше очков», — цитирует вице-президента «Лестера» Айяватта Шриваддханапрабха официальный сайт клуба.
В домашнему матчу 26-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» команду будут готовить помощник главного тренера Крэйг Шекспир и тренер вратарей Майк Стоуэлл. Встреча состоится 27 февраля. Руководство клуба в ближайшее время начнет поиски нового главного тренера.
В сезоне-2014/15 «Лестер» занял 14-е место в первенстве и в межсезонье сменил тренера. Вместо Найджела Пирсона команду возглавил бывший тренер «Челси», «Ювентуса» и «Ромы» Клаудио Раньери. Клубу удалось перед новым сезоном сохранить костяк команды — в «Лестере» остались Леонардо Ульоа, Джейми Варди, Рияд Марез и Каспер Шмейхель.
В прошлом сезоне «Лестер» впервые за всю 133-летнюю историю клуба стал чемпионом Англии. Ранее лучшим результатом команды в Премьер-лиге (в этом формате чемпионат Англии разыгрывается с 1992 года) было восьмое место в 2000 году. Лучший результат «Лестера» в чемпионате Англии — серебряные медали, завоеванные в 1929 году. За всю историю команда выиграла всего четыре титула — в 1964, 1997 и 2000 годах он становился победителем Кубка Лиги, в 1971 выиграл Суперкубок страны.
Раньери стал четвертым тренером в истории, выигравшим трофеи в Испании (Кубок Испании и Суперкубок УЕФА с «Валенсией»), Италии (Кубок и Суперкубок с «Фиорентиной») и Англии (Премьер-лига с «Лестером»). Ранее подобное удавалось португальцу Жозе Моуринью, испанцу Рафаэлю Бенитесу и итальянцу Карло Анчелотти. При этом Раньери впервые привел команду к победе в топ-чемпионате. В январе на церемонии в Цюрихе он получил приз лучшему тренеру года.
Фото: imago sportfotodienst/ Globallookpress.com
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