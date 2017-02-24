Победитель чемпионата Англии по футболу уволил главного тренера

В турнирной таблице чемпионата Англии «Лестер» занимает 17-е место. От зоны вылета из элитного дивизиона команду отделяет одно очко. «Лестер» потерпел пять поражений подряд в Премьер-лиге. В шести последних матчах в чемпионате команда не забила ни одного гола.

В Кубке Англии «Лестер» в 1/8 финала на выезде проиграл клубу третьего дивизиона «Миллуоллу» (0:1), в 1/16 финала Кубка английской лиги дома уступил лондонскому «Челси» (2:4). На этой неделе команда Раньери в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграла испанской «Севилье» (1:2).

«Это решение было самым сложным для нас за все без малого семь лет, прошедших с момента покупки «Лестера» компанией King Power. Но мы четко осознаем, что должны ставить долгосрочные интересы клуба выше любых личных переживаний, какими бы сильными они ни были.





Клаудио всегда отличался умелым руководством командой, силой мотивации и индивидуальным подходом к каждому игроку. Его опыт и харизма помогли «Лестеру» добиться невероятных результатов и войти в число самых дорогих футбольных брендов в мире. Мы всегда будем благодарны ему за все, что он сделал для нашего клуба.





При этом мы никак не могли ожидать, что в этом году нам придется бороться за сохранение места в Премьер-лиге. Мы пришли к выводу, что клубу нужны перемены. В оставшихся 13 турах чемпионата Англии необходимо набрать как можно больше очков», — цитирует вице-президента «Лестера» Айяватта Шриваддханапрабха официальный сайт клуба.





В домашнему матчу 26-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» команду будут готовить помощник главного тренера Крэйг Шекспир и тренер вратарей Майк Стоуэлл. Встреча состоится 27 февраля. Руководство клуба в ближайшее время начнет поиски нового главного тренера.



