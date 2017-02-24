Государство предпринимает большие усилия по улучшению бизнес-климата, но принятых мер все же недостаточно.

По мнению председателя Сената Парламента РК Касым-Жомарта Токаева, говорить о реальной диверсификации экономики пока не приходится , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В национальное законодательство внесены поправки, улучшающие положение предпринимателей. Но на этом законодательная работа не должна останавливаться. Работы много», - сказал он в ходе парламентских слушаний на тему «О законодательном обеспечении защиты прав и интересов бизнеса и взаимодействии Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и государства в этой сфере».





При этом спикер палаты отметил, что НПП «Атамекен», Фонд развития предпринимательства «Даму» оказывают существенную поддержку отечественному бизнесу. По поручению Главы государства разработаны и эффективно реализуются специальные программы: «Дорожная карта бизнеса», «Агробизнес-2020», госпрограмма индустриального и инновационного развития. С текущего года в целях стимулирования и развития предпринимательства начата реализация программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.





«Как видите, государство предпринимает большие усилия по улучшению бизнес-климата, но, как представляется, принятых мер все же недостаточно. В экономике нашей страны по-прежнему доминирует крупный бизнес, представленный преимущественно нефтяным и горно-металлургическим секторами. То есть, говорить о реальной диверсификации экономики пока не приходится. Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны не превышает 25%. Он в основном задействован в сферах торговли и сельского хозяйства. В развитых же странах сектор МСБ является основной и экономики и обеспечивает более 50% ВВП», - пояснил К.-Ж.Токаев.





Также он указал, что казахстанский бизнес имеет низкий процент применения инноваций.





«Доля инновационной продукции в ВВП Казахстана по итогам 2015 года составляет около 1%. Нам нужно, наконец, разобраться в причинах такого положения, идущего в разрез с известными поручениями Главы государства», - подчеркнул спикер палаты.





В то же время у К.-Ж.Токаев нашлись нарекания к судам.





«В принципе, наше законодательство запрещает конфискацию собственности, заработанной законным путем и не являющейся средством достижения преступных целей. Но на деле, как мы видим, суды выносят прямо противоположные решения, порождающие обоснованные подозрения относительно отъема и передела собственности. Свое веское слово в защиту собственности граждан должна сказать Генеральная прокуратура», - заметил председатель палаты.





«Если правонарушение, в том числе уголовные правонарушения, не связано с предпринимательской деятельностью, то собственность должна оставаться неприкосновенной. Преступник должен нести наказание за конкретные преступления. Его собственность, в том числе бизнес и имущество, не может становиться предметом дележа посторонними лицами. Какой-либо двусмысленности тут не должно быть, коль мы живем в правовом государстве», - добавил он.





По его данным, количество преступлений, совершенных в сфере экономики в 2016 году снизились наполовину и составило 52%.





«При этом уменьшение количество преступлений, связанных с лжепредпринимательством, составило свыше 60 %. В рамках реализации недавнего Послания Президента нам следует положить законодательную работу по декриминализации преступлений в экономической сфере, следует вдумчиво подходить к применению санкций за правонарушения в предпринимательской деятельности. Нужно по-новому посмотреть на статью Уголовного кодекса о лжепредпринимательстве, которая зачастую слишком широко трактуется, нанося ущерб интересам большого круга предпринимателей», - заключил К.-Ж. Токаев.





Автор Ксения Давыдова, Астана