Тенге продолжает укрепляться
24 февраля 2017, 11:40
Средневзвешенный курс доллара США составил 311,81 тенге за доллар.
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 311,81 тенге за доллар (-0,84 тенге), сообщает Zakon.kz.
Первая сделка утренних торгов прошла по цене 312,3 тенге. Максимальная стоимость достигла 312,5 тенге. Минимальная цена составила 311,6 тенге.
Объем торгов – 67 650 тыс. долларов (-30 650 тыс. USD).
По итогам предыдущей дневной сессии 23 февраля стоимость доллара составляла 312,46 тенге.
Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.58 по времени Астаны составила 56,63 доллара за баррель.
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