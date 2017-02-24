Алматинские участковые "по горячим следам" раскрыли 6 тыс преступлений

Участковые инспекторы Алматы «по горячим следам» раскрыли свыше 6 тысяч преступлений , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





Кроме того, по данным Местной полиции, в истекшем году силами участковых инспекторов полиции были задержаны более 62 тысяч правонарушителей, которые были подвергнуты административному штрафу в размере 260,5 миллионов тенге. Всего же в 2016 году в отношении правонарушителей наложено штрафов на сумму более 5 миллиардов тенге.





«Для повышения уровня доверия населения к деятельности органов внутренних дел, обеспечения прозрачности их работы 1 января 2016 года начала свою деятельность Местная полицейская служба. В своей ежедневной работе ДВД Алматы руководствуется поручением Главы Государства о формировании в обществе «нулевой терпимости» к правонарушениям. Данный принцип делает акцент на предупреждение мелких преступлений, что в конечном итоге положительно сказывается на общей криминогенной ситуации в городе. С целью расширения связей с населением, изучения проблемных вопросов совместно с представителями Акимата, КСК проведено 1 тысяча 964 сходов, где граждане могли напрямую обратиться к сотрудникам полиции с проблемными вопросами», - рассказал начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов





В тоже время полицейские отмечают активизацию граждан в охране общественного порядка, в которой приняли участие более 214 общественных формирований. При их содействии раскрыто 138 преступлений, выявлено 13 тысяч административных правонарушений.