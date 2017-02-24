Алматинские участковые "по горячим следам" раскрыли 6 тыс преступлений
24 февраля 2017, 11:43
Силами участковых инспекторов полиции были задержаны более 62 тысяч правонарушителей.
Участковые инспекторы Алматы «по горячим следам» раскрыли свыше 6 тысяч преступлений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Кроме того, по данным Местной полиции, в истекшем году силами участковых инспекторов полиции были задержаны более 62 тысяч правонарушителей, которые были подвергнуты административному штрафу в размере 260,5 миллионов тенге. Всего же в 2016 году в отношении правонарушителей наложено штрафов на сумму более 5 миллиардов тенге.
«Для повышения уровня доверия населения к деятельности органов внутренних дел, обеспечения прозрачности их работы 1 января 2016 года начала свою деятельность Местная полицейская служба. В своей ежедневной работе ДВД Алматы руководствуется поручением Главы Государства о формировании в обществе «нулевой терпимости» к правонарушениям. Данный принцип делает акцент на предупреждение мелких преступлений, что в конечном итоге положительно сказывается на общей криминогенной ситуации в городе. С целью расширения связей с населением, изучения проблемных вопросов совместно с представителями Акимата, КСК проведено 1 тысяча 964 сходов, где граждане могли напрямую обратиться к сотрудникам полиции с проблемными вопросами», - рассказал начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов
В тоже время полицейские отмечают активизацию граждан в охране общественного порядка, в которой приняли участие более 214 общественных формирований. При их содействии раскрыто 138 преступлений, выявлено 13 тысяч административных правонарушений.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845912-567da73ba8b5c4595dbf00136d474868
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...