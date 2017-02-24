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Новости за сегодня

В Казахстане предложили реорганизовать работу КУИС

 

На IV Форуме тюремной реформы в Генеральной прокуратуре РК с предложением реорганизовать работу Комитета уголовно-исполнительной системы выступила эксперт проекта ЕС «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане» Сауле Мектепбаева, передает МИА Казинформ.

По ее словам, сейчас можно стратегически пересмотреть работу КУИС из-за того, что сократилось тюремное население. В этом вопросе, говорит она, необходимо обратить внимание на международный опыт.

«Надо посмотреть на международный опыт, который говорит, что управление тюремной системой - это всегда не иерархичная схема. Она состоит из национального агентства по управлению тюремной службой и самих тюрем. Нам тоже стоит обдумать этот вопрос и подумать над дальнейшей судьбой самих департаментов уголовно-исполнительной системы - нужны ли они нам или мы можем все-таки управлять работой тюрем из Астаны? Наличие современных технологий, наверное, позволяет это сделать. Если мы сегодня пересмотрим работу внутри колонии, то сможем проводить больше аналитики и отвечать на те вызовы, которые существуют, как, например, радикализация заключенных», - резюмировала Сауле Мектепбаева.

 

24 февраля 2017, 11:41
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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