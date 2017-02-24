Надеюсь, я офигенно и круто выступлю на Олимпиаде - Галышева о "золоте" Азиады-2017

24 февраля 2017, 11:46

Спортсменка выиграла параллельный могул в Саппоро.


Казахстанская спортсменка Юлия Галышева после победного выступления в параллельном могуле рассказала об уровне соперниц и раскрыла план на 2018 год, передает корреспондент Vesti.kz.

- Было нелегко, ведь именно эти соперницы выступают на Кубке мира. Было очень тяжело, ведь мы встречаемся на каждом старте. Но здесь показала, кто сильнейший.

- Как Вам погода? Атмосфера?

- Погода была очень хорошая. Вчера был дождь, и трасса стала жестче. А атмосфера просто великолепная. Спасибо всем, кто пришел поболеть за нас.

- Сами довольны своим выступлением?

- Конечно, ведь это золотая медаль. Какой спортсмен не будет доволен? (улыбается)

- Кто с Вами соперничали в финале? Что скажете о соперничестве?

- Она не приезжала к нам на Азиатские игры. Но та, которая выступала в малом финале, Мики Ито выступала в Алматы и стала второй. Это такие жесткие спортсменки, которые давно выступают. Они раньше меня начали... Это их атмосфера. И я приняла то, что мне дали.

- Вы уходили из спорта и сейчас вернулись, чтобы офигенно выступить на Олимпиаде...

- Я меняла тренера. Я надеюсь, что я офигенно и круто выступлю там. (смеется)

Напомним, лидер сборной Казахстана по фристайлу Юлия Галышева выиграла в в Саппоро параллельный могул, а Дмитрий Рейхерд стал третьим.

Фото Данияра Майлыбаева©


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