Генпрокуратура предложила запретить осужденным ходить маршем

В ходе IV Форума тюремной реформы заместитель генерального прокурора Казахстана Иоган Меркель предложил запретить осужденным ходить маршем и заниматься строевой подготовкой, передает Zakon.kz.

«Мы предлагаем запретить осужденным участвовать в воспитательной работе, разъяснять другим осужденным правила внутреннего распорядка, а также участвовать при приеме этапов. Мы предлагаем согласиться с правозащитниками и запретить ходьбу маршем, занятия строевой подготовкой, а также все иные не предусмотренные уголовным и исполнительным кодексом меры воспитательного воздействия», - сказал Меркель.

Также заместитель генпрокурора остановился на вопросе пыток.

«Мы предлагаем на основе Стамбульского протокола выработать свою собственную методику расследования пыток, которая адаптирована к отечественному законодательству. Разработать учебные курсы, внедрить их как обязательное учебное образование для юристов и следователей, провести обучающие семинары. Необходимо установить для МВД, что заявления о пытках являются приоритетными наравне с другими преступлениями - убийствами, изнасилованиями и так далее», - сказал Иоган Меркель.

Относительно реабилитации жертв пыток, отметил он, необходимо изменить законодательство Казахстана, чтобы наши суды могли сами рассматривать такие жалобы по аналогии с процедурами ООН.