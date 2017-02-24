Дмитрий Рейхерд: Я вел борьбу, чтобы выиграть, но мы выступаем в Японии

На Зимней Азиаде в Саппоро фристайлисты выявили сильнейших в параллельном могуле.

Обладателем награды высшей пробы стал Икума Хоришима из Японии, второе место занял его соотечественник Даичи Хара, бронзовая же медаль досталась казахстанцу Дмитрию Рейхерду.

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz . наш спортсмен прокомментировал итоги состязаний.





— Дмитрий, Вы удовлетворены результатом соревнований?

— Я вел борьбу, чтобы выиграть, но мы выступаем в Японии. У них очень сильные спортсмены, и я отношусь к ним с уважением. Думаю, что это неплохой результат для нашей страны.





— У Вас нет никаких вопросов по судейству?

— Судьям виднее.





— Каковы впечатления от атмосферы соревнований, трассы?

— Трасса непростая. Конкуренты — сильные. Соревнования довольно сложные — не ниже уровнем, чем Кубок Мира.





— Вы последними приехали в Саппоро. С Вашей точки зрения, нехватка тренировочных дней не сказалась на результате?

— Мы приехали с Кубка Мира 20-го числа, и у нас оставалось всего два дня на акклиматизацию. По плану у нас было одно тренировочное занятие. Но когда мы пришли на первую тренировку, то ребята уже на первом спуске выполняли свою полную программу. А это нереально — ведь трасса новая. Ее нужно сначала посмотреть и припрыгать трамплины. Я думаю, вот этим у нас и выиграли японцы.





— Учитывая домашнее для японских спортсменов судейство и сложность трассы, реально ли рассчитывать на успех послезавтра?

— Как бы то ни было, мы будем биться и бороться. Понятно, что когда в судьях два китайца и три японца... Но мы поборемся.



