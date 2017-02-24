В Астане проверяют пункты приема металла
24 февраля 2017, 11:55
Сотрудниками столичной полиции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Цветмет», направленное на предупреждение краж черного и цветного металла, а также проверку пунктов приема металлов.
Столичные полицейские проводят проверку пунктов приема цветных и черных металлов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
По поручению акима Астаны Асета Исекешева проверено около 75 пунктов приема металла в городе. Все эти пункты осуществляли прием металлов без разрешительных документов на прием металлов.
Так, 22 февраля в ходе проверки пунктов приема металлов по улице Айнатас полицейскими изъят алюминиевый кабель весом около 200 кг. Как пояснил 36-летний металлоприемщик принял у неизвестного лица.
Также полицейскими изъят алюминиевый кабель весом около 100 кг. по улице Бартольда. По данным фактам проводятся проверки.
В результате проверки за различные правонарушения к административной ответственности привлечено более 30 лиц. Кроме того выявлено 5 фактов краж цветного и черного металла, подозреваемые в краже задержаны. По данным фактам проводятся досудебные расследования по статье «кража» УК РК.
"В настоящее время принимаются меры по выявлению и пресечению незаконной деятельности пунктов приема металлов. Полицейскими локально-рейдовые мероприятия продолжаются", - сообщили в полиции.
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