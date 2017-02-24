Достойный труд в Республике Казахстан в 2016 году

Показатели достойного труда Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан формируются ежегодно в рамках программы по статистическому измерению достойного труда Международной Организации Труда (далее - МОТ).

Концепция достойного труда МОТ основана на том, что работа является не только источником дохода, но и источником личного достоинства, семейной стабильности, мира в обществе, обеспечивает экономический рост, расширяющий возможности для производительной занятости.

Программа достойного труда характеризуется такими основными направлениями как возможность для занятости, безопасность на рабочем месте, социальная защита и социальный диалог, равенство возможностей занятости для мужчин и женщин.

В различных сферах экономики Казахстана в IV квартале 2016 года* были заняты 8,5 млн. человек или 66,6% от населения в возрасте 15 лет и старше. Более половины занятых 52% (4,4 млн. человек) - мужчины, 48% (4,1 млн. человек) - женщины. Численность наемных работников в IV квартале 2016 года составила 6,4 млн. человек или 74,6% от общего числа занятых в экономике. Среди занятого населения число самостоятельно занятых составило 2,2 млн. человек или 25,4%.

По результатам опроса респондентов в IV квартале 2016 года доля респондентов, уверенных в стабильности своей работы выросла и составила 67,2% от общего числа занятого населения (в 2015 году - 67%).

Из общего числа наемных работников 44,3% респондентов отметили, что являются членами профсоюза, а 82,3% - были охвачены трудовыми коллективными договорами.

25,5% респондентов указали, что работают более 40 часов в неделю (в 2015 году - 24,1%), из них более половины (67,4%) - по причине требований установленных работодателем, 25,2% - по причине иметь больший доход, 5,6% - в связи с производственной необходимостью.

В IV квартале 2016 года 12,6% респондентов из числа занятого населения отметили, что работают в неблагоприятных или опасных условиях труда (в 2015 году - 10%), из них 13% - работают при неблагоприятном температурном режиме, 11% - работают с опасными механизмами, 14,6% - испытывают повышенное нервное напряжение, 17,8% - работают на улице, 26,7% - указали, что заняты на тяжелой физической работе.

В IV квартале 2016 года из общего числа работающих женщин - 18% (в 2015 году - 18,1%) отметили, что им сложно совмещать трудовую деятельность и выполнение домашних обязанностей.