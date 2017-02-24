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Новости за сегодня

За январь-декабрь 2016 года в Республике Казахстан зарегистрировано 643581 легковых автомобилей

 

За январь-декабрь 2016 года в Республике Казахстан зарегистрировано 643581 легковых автомобиля или на 11,9% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 января 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3845,3 тыс. единиц.1)

За 2016 год было зарегистрировано 17974 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 25779 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 5,0%.2)

По состоянию на 1 января 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 67076 страховых выплат на сумму 22,7 млрд. тенге.3)

 

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-декабрь 2016 года / единиц

 

Всего

за январь-декабрь

2016г.

в том числе зарегистрированные

январь-декабрь 2016г.

к январю- декабрю 2015г.,

в %

в том числе зарегистрированные

физическими лицами

юридическими лицами

физическими лицами

юридическими лицами

Республика Казахстан

643 581

610 282

33 299

88,1

87,8

95,3

Акмолинская

25 781

24 285

1 496

84,0

82,7

110,5

Актюбинская

30 590

28 656

1 934

92,0

89,6

151,6

Алматинская

86 730

85 238

1 492

98,8

99,1

85,0

Атырауская

19 383

18 327

1 056

79,8

79,4

86,3

Западно-Казахстанская

20 176

19 062

1 114

82,2

81,8

90,2

Жамбылская

33 819

33 085

734

100,4

101,0

79,2

Карагандинская

45 290

43 698

1 592

86,2

85,4

113,7

Костанайская

25 217

23 858

1 359

77,8

76,4

115,7

Кызылординская

20 591

19 750

841

100,4

101,4

81,7

Мангистауская

28 448

27 114

1 334

85,2

84,6

98,9

Южно-Казахстанская

85 946

83 988

1 958

90,8

91,9

61,7

Павлодарская

23 843

22 912

931

79,0

79,6

65,5

Северо-Казахстанская

15 908

15 000

908

71,3

70,9

78,8

Восточно-Казахстанская

42 036

40 123

1 913

80,7

79,8

105,1

г. Астана

52 018

48 561

3 457

85,2

84,3

102,0

г. Алматы

77 596

71 020

6 576

90,6

89,9

97,9

Дипломатические номера

6 150

2 853

3 297

77,8

79,3

76,6

Не указан регион

4 059

2 752

1 307

119,4

87,1

549,2

 

r15-02-2017-1

 

За период с января по декабрь 2016 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В декабре 2016 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с ноябрем 2016 года на 10,0%, а по сравнению с декабрем 2015 года уменьшилось на 14,5%.

1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.

 

24 февраля 2017, 11:56
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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