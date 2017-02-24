За январь-декабрь 2016 года в Республике Казахстан зарегистрировано 643581 легковых автомобилей
За январь-декабрь 2016 года в Республике Казахстан зарегистрировано 643581 легковых автомобиля или на 11,9% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 января 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3845,3 тыс. единиц.1)
За 2016 год было зарегистрировано 17974 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 25779 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 5,0%.2)
По состоянию на 1 января 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 67076 страховых выплат на сумму 22,7 млрд. тенге.3)
|
Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-декабрь 2016 года / единиц
|
|
Всего
за январь-декабрь
2016г.
|
в том числе зарегистрированные
|
январь-декабрь 2016г.
к январю- декабрю 2015г.,
в %
|
в том числе зарегистрированные
|
физическими лицами
|
юридическими лицами
|
физическими лицами
|
юридическими лицами
|
Республика Казахстан
|
643 581
|
610 282
|
33 299
|
88,1
|
87,8
|
95,3
|
Акмолинская
|
25 781
|
24 285
|
1 496
|
84,0
|
82,7
|
110,5
|
Актюбинская
|
30 590
|
28 656
|
1 934
|
92,0
|
89,6
|
151,6
|
Алматинская
|
86 730
|
85 238
|
1 492
|
98,8
|
99,1
|
85,0
|
Атырауская
|
19 383
|
18 327
|
1 056
|
79,8
|
79,4
|
86,3
|
Западно-Казахстанская
|
20 176
|
19 062
|
1 114
|
82,2
|
81,8
|
90,2
|
Жамбылская
|
33 819
|
33 085
|
734
|
100,4
|
101,0
|
79,2
|
Карагандинская
|
45 290
|
43 698
|
1 592
|
86,2
|
85,4
|
113,7
|
Костанайская
|
25 217
|
23 858
|
1 359
|
77,8
|
76,4
|
115,7
|
Кызылординская
|
20 591
|
19 750
|
841
|
100,4
|
101,4
|
81,7
|
Мангистауская
|
28 448
|
27 114
|
1 334
|
85,2
|
84,6
|
98,9
|
Южно-Казахстанская
|
85 946
|
83 988
|
1 958
|
90,8
|
91,9
|
61,7
|
Павлодарская
|
23 843
|
22 912
|
931
|
79,0
|
79,6
|
65,5
|
Северо-Казахстанская
|
15 908
|
15 000
|
908
|
71,3
|
70,9
|
78,8
|
Восточно-Казахстанская
|
42 036
|
40 123
|
1 913
|
80,7
|
79,8
|
105,1
|
г. Астана
|
52 018
|
48 561
|
3 457
|
85,2
|
84,3
|
102,0
|
г. Алматы
|
77 596
|
71 020
|
6 576
|
90,6
|
89,9
|
97,9
|
Дипломатические номера
|
6 150
|
2 853
|
3 297
|
77,8
|
79,3
|
76,6
|
Не указан регион
|
4 059
|
2 752
|
1 307
|
119,4
|
87,1
|
549,2
За период с января по декабрь 2016 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В декабре 2016 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с ноябрем 2016 года на 10,0%, а по сравнению с декабрем 2015 года уменьшилось на 14,5%.
1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.
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