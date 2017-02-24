За январь-декабрь 2016 года в Республике Казахстан зарегистрировано 643581 легковых автомобилей

За январь-декабрь 2016 года в Республике Казахстан зарегистрировано 643581 легковых автомобиля или на 11,9% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 января 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3845,3 тыс. единиц.1)

За 2016 год было зарегистрировано 17974 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 25779 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 5,0%.2)

По состоянию на 1 января 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 67076 страховых выплат на сумму 22,7 млрд. тенге.3)

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-декабрь 2016 года / единиц Всего за январь-декабрь 2016г. в том числе зарегистрированные январь-декабрь 2016г. к январю- декабрю 2015г., в % в том числе зарегистрированные физическими лицами юридическими лицами физическими лицами юридическими лицами Республика Казахстан 643 581 610 282 33 299 88,1 87,8 95,3 Акмолинская 25 781 24 285 1 496 84,0 82,7 110,5 Актюбинская 30 590 28 656 1 934 92,0 89,6 151,6 Алматинская 86 730 85 238 1 492 98,8 99,1 85,0 Атырауская 19 383 18 327 1 056 79,8 79,4 86,3 Западно-Казахстанская 20 176 19 062 1 114 82,2 81,8 90,2 Жамбылская 33 819 33 085 734 100,4 101,0 79,2 Карагандинская 45 290 43 698 1 592 86,2 85,4 113,7 Костанайская 25 217 23 858 1 359 77,8 76,4 115,7 Кызылординская 20 591 19 750 841 100,4 101,4 81,7 Мангистауская 28 448 27 114 1 334 85,2 84,6 98,9 Южно-Казахстанская 85 946 83 988 1 958 90,8 91,9 61,7 Павлодарская 23 843 22 912 931 79,0 79,6 65,5 Северо-Казахстанская 15 908 15 000 908 71,3 70,9 78,8 Восточно-Казахстанская 42 036 40 123 1 913 80,7 79,8 105,1 г. Астана 52 018 48 561 3 457 85,2 84,3 102,0 г. Алматы 77 596 71 020 6 576 90,6 89,9 97,9 Дипломатические номера 6 150 2 853 3 297 77,8 79,3 76,6 Не указан регион 4 059 2 752 1 307 119,4 87,1 549,2

За период с января по декабрь 2016 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В декабре 2016 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с ноябрем 2016 года на 10,0%, а по сравнению с декабрем 2015 года уменьшилось на 14,5%.

1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.