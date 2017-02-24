В Уральске под колесами автомобиля погиб директор школы

Директор школы Ахмади Аргинбаев после ДТП был доставлен к областную клиническую больницу. 19 февраля он скончался от полученных травм,

Как стало известно, ДТП произошло 8 февраля, возле остановки "Пугачево".





По словам завуча школы №33 Эльмиры Мухамбетовой, Ахмади Аргинбаев проработал в одной школе почти 25 лет.





- Это был очень образованный и интеллигентный человек. 85% коллектива работают с ним более 20-ти лет, это говорит о том, что он сплотил самый дружный коллектив, - рассказала Эльмира МУХАМБЕТОВА.





Как рассказали в управлении областного здравоохранения, 8 февраля мужчина поступил в областную клиническую больницу с переломом основания черепа, он находился в коме.





- Он умер, не приходя в сознание,- уточнили в управлении областного здравоохранения.



