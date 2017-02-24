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В Уральске под колесами автомобиля погиб директор школы

24 февраля 2017, 12:01

Мужчина поступил в областную клиническую больницу с переломом основания черепа и умер не приходя в сознание.


Директор школы Ахмади Аргинбаев после ДТП был доставлен к областную клиническую больницу. 19 февраля он скончался от полученных травм, сообщает корреспондент портала "Мой город".

Как стало известно, ДТП произошло 8 февраля, возле остановки "Пугачево".

По словам завуча школы №33 Эльмиры Мухамбетовой, Ахмади Аргинбаев проработал в одной школе почти 25 лет.

- Это был очень образованный и интеллигентный человек. 85% коллектива работают с ним более 20-ти лет, это говорит о том, что он сплотил самый дружный коллектив, - рассказала Эльмира МУХАМБЕТОВА.

Как рассказали в управлении областного здравоохранения, 8 февраля мужчина поступил в областную клиническую больницу с переломом основания черепа, он находился в коме.

- Он умер, не приходя в сознание,- уточнили в управлении областного здравоохранения.

Кристина Кобина
Фото с сайта mgorod.kz

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