Столичному магазину на полгода запретили продавать алкоголь за нарушение

Участковый инспектор Местной полицейской службы ДВД Астаны выявил факт реализации алкогольной продукции в ночное время, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МПС Астаны.





Владелец магазина «777» по ул. Женис допустила факт продажи алкоголя с объемной долей этилового спирта свыше 30% после 21.00 часов.





"За нарушение требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции в отношении субъекта малого предпринимательства в отношении гражданки К. составлен административный протокол по ст. 200 части 3 КРКоАП «Нарушение требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции». Суд постановил взыскать с гр. К., штраф в размере 40 МРП (90760 тенге). Более того, решением суда приостановлена лицензия на реализацию алкогольной продукции сроком на 6 месяцев. Добавим, с начала года сотрудниками Местной полицейской службы ДВД г.Астаны по статье 200 КРКоАП «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции» выявлено около 40 фактов", - сообщили в МПС.



