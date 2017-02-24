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Столичному магазину на полгода запретили продавать алкоголь за нарушение

24 февраля 2017, 12:03

Также владелица магазина оштрафована на 90 тыс тг.


Участковый инспектор Местной полицейской службы ДВД Астаны выявил факт реализации алкогольной продукции в ночное время, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МПС Астаны.

Владелец магазина «777» по ул. Женис допустила факт продажи алкоголя с объемной долей этилового спирта свыше 30% после 21.00 часов.

"За нарушение требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции в отношении субъекта малого предпринимательства в отношении гражданки К. составлен административный протокол по ст. 200 части 3 КРКоАП «Нарушение требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции». Суд постановил взыскать с гр. К., штраф в размере 40 МРП (90760 тенге). Более того, решением суда приостановлена лицензия на реализацию алкогольной продукции сроком на 6 месяцев. Добавим, с начала года сотрудниками Местной полицейской службы ДВД г.Астаны по статье 200 КРКоАП «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции» выявлено около 40 фактов", - сообщили в МПС.

фото: spirtok.ru

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