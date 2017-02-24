О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе 2017 года

Объем розничной торговли в январе 2017 года составил 557,4 млрд. тенге или 103,5% к уровню соответствующего периода 2016г.

Объем реализации товаров торгующими предприятиями за аналогичный период составил 329,5 млрд. тенге или 111,4% к уровню соответствующего периода прошлого года. При этом, по предприятиям крупного сегмента (с численностью работающих свыше 100 человек) по отношению к январю 2016 года индекс физического объема розничной торговли составил 107,5%.

Объем розничной торговли индивидуальных предпринимателей, в том числе торгующих на рынках, занимает в общем объеме 40,9%, по сравнению с январем прошлого года их объем снизился на 6,2%.

В структуре розничной торговли преобладают непродовольственные товары (69,5% к общему объему розничной торговли). Розничная реализация непродовольственных товаров увеличилась на 7,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, продовольственных товаров уменьшилась - на 5,6%.

На 1 февраля 2017 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 558,9 млрд. тенге, в днях торговли - 89 дней.

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе 2017 года приходится на г. Алматы (31,8%), г. Астану (10,7%), Карагандинскую (9,5%) и Восточно-Казахстанскую (8,5%) области.