Казахстанские лыжники стали серебряными призерами Азиады
24 февраля 2017, 12:06
Золотые медали завоевали лыжники японский команды.
Мужская сборная Казахстана по лыжным гонкам завоевала серебряные медали зимних Азиатских игр в Саппоро, сообщает Zakon.kz.
Сергей Черепанов, Ердос Ахмадиев, Николай Чеботько и Ринат Мухин выступили в составе сборной Казахстана в эстафете 4х7,5 км.
Золотые медали завоевали лыжники японский команды, на третьем месте расположилась сборная из Южной Кореи.
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