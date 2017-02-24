В Алматинском торговом доме тайно торговали "шпионскими игрушками"

В алматинском торговом доме «из-под полы» торговали прослушивающими устройствами, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





«В рамках проведения ОПМ сотрудниками нашего подразделения в одном из торговых домов города за реализацию двух возможных специальных технических средств в виде GSM-прослушек, предназначенных для негласного получения аудио информации, задержан гр. Н. Кроме того, в ходе осмотра бутика были изъяты еще одно аналогичное GSM-прослушивающее устройство, а также брелок со встроенной видеокамерой, предназначенной для негласного получения аудио-видео информации», - информировал начальник отдела «К» Управления криминальной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Аскар Сысоев.





Как сообщили в полиции, за время отработки, проведенной с 21 по 23 февраля, было выявлено 21 правонарушение в сфере нарушений авторских и смежных прав. Из незаконного оборота изъято около 2 тысяч DVD-дисков с внешними признаками контрафактности. Кроме того, выявлены два факта реализации порнографической продукции. Также раскрыто несколько преступлений с использованием новых компьютерных технологий.



