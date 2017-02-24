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Полиция заявила о симптомах отравления у подозреваемой по делу Ким Чен Нама

24 февраля 2017, 12:20

Арестованными по делу являются две женщины — гражданки Вьетнама и Индонезии.


Одна из двух женщин, подозреваемых в убийстве сводного брата лидера Северной Кореи с помощью высокотоксичного нервно-паралитического вещества VX, также пострадала от его действия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника полиции Малайзии Халида Абу Бакара.

На вопрос, подействовало ли каким-то образом вещество на кого-либо из подозреваемых, он заявил, что у одной из них была рвота. В подробности он вдаваться отказался.

Арестованными по делу являются две женщины — гражданки Вьетнама и Индонезии. Они подозреваются в том, что размазали химическое вещество по лицу жертвы.

Ранее полиция заявила, что Ким Чен Нам умер от воздействия нервно-паралитического агента VX. Химоружие на основе этого вещества квалифицировано ООН как оружие массового уничтожения.

Напомним, Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Оттуда он намеревался вылететь в Макао к своей семье.

Также власти Малайзии объявили в розыск четырех граждан КНДР. По предварительным данным, они смогли скрыться и сейчас находятся в Пхеньяне.

Кадр видео: NFE Tube / YouTube

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