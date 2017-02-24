Аскар Мамин в Ташкенте встретился с президентом Узбекистана Ш.Мирзиёевым

Первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин в рамках рабочего визита в Ташкент для участия в 16-ом заседании Совместной межправительственной комиссии (МПК) по двустороннему сотрудничеству между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИДа.

Как отмечается, во время встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между странами по всему спектру торгово-экономических связей.

«Казахстан является крупнейшим стратегическим торговым партнером Узбекистана в регионе Центральной Азии»,- сказал Президент Ш. Мирзиёев, отметив, что взаимоотношения между двумя странами вступают в качественно новый этап развития экономического сотрудничества.

В свою очередь А. Мамин подчеркнул, что Глава государства Нурсултан Назарбаев придает особое внимание развитию сотрудничества с Узбекистаном.

В ходе встречи первый заместитель премьер-министра Казахстана сообщил, что работа с узбекскими коллегами ведется на системной основе. Созданы совместные торговые дома в основных отраслях: агропромышленного комплекса, химической и нефтехимической промышленности, увеличилась номенклатура взаимных поставок. Определены новые сферы сотрудничества, такие как автомобилестроение, туризм, нефтехимия. Есть конкретные договоренности по ряду инфраструктурных проектов, в том числе открытие автобусного и ависообщения - увеличение по маршруту Астана-Ташкент до 6 раз в неделю. В ближайшее время будет запущено скоростное железнодорожное сообщение Алматы-Ташкент. Достигнуты договоренности о налаживании сотрудничества в сфере военного и военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.

Дан импульс началу активного межрегионального сотрудничества, и уже состоялся ряд взаимных визитов делегаций областей Казахстана и Узбекистана.

По информации МИД, в 2016 году объем товарооборота между двумя странами составил более 1,6 млрд долларов. В денежном выражении объемы взаимной торговли увеличились почти на 40%.Поставлена задача к 2020 году довести данный показатель до 5 млрд долларов.

По окончании встречи Ш. Мирзиеев наградил А.Мамина орденом «Дустлик» - «За большие заслуги в развитии всесторонних взаимовыгодных отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, личный вклад в расширение и углубление сотрудничества между странами в сфере железнодорожного транспорта, а также активное участие в реализации крупных проектов межрегионального транспортных коридоров в Центральноазиатском регионе».

Между тем во время встречи с первым заместителем премьер-министра Узбекистана Ачилбаем Раматовым отмечалась значимость 16-го заседания МПК в преддверии первого государственного визита президента Узбекистана в Казахстан.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, укрепления связей в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики, транзита и др.

Собеседники подчеркнули, что основные акценты в экономическом сотрудничестве регионов должны ставиться на развитие промышленной кооперации и реализации совместных инвестиционных проектов.

«Мы готовы к активному сотрудничеству с Казахстаном, реализации совместных проектов. Расширение межрегионального сотрудничества безусловно будет способствовать активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», - сказал А.Раматов.

В рамках рабочей поездки в Ташкент первый заместитель премьер-министра РК сопредседатель МПК А. Мамин принял участие и выступил на 16-ом заседании Комиссии.

В работе заседания Комиссии приняли участие правительственные делегации Казахстана и Узбекистана.

В ходе заседания МПК детально проработаны вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической, таможенной, нефтегазовой сфере, в области транспорта и транзита, туризма, научно-технической и культурно-гуманитарной сфере, а также взаимодействия в военной и военно-технической области.

По итогам заседания сопредседатели МПК Аскар Мамин и Ачилбай Раматов подписали соответствующий Протокол.