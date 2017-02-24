Роберт Де Ниро обвинил жену в мотовстве

"Мне не пришлось бы продолжать сниматься в отвратительных фильмах, если бы ты не прожигала все мои деньги", — заявил Де Ниро супруге.

Супруга известного американского актера Роберта Де Ниро тратит все деньги, которые зарабатывает ее муж. В этом ее обвинил сам актер, cсообщают Vesti.ru





"Мне не пришлось бы продолжать сниматься в отвратительных фильмах, если бы ты не прожигала все мои деньги", — заявил Де Ниро супруге при всех во время визита пары в один из баров нью-йоркского района Манхэттен.





Супруга именитого актера Грейс Хайтауэр действительно тратит все доходы своего мужа на поддержание своей сети кофеен Grace Hightower & Coffees of Rwanda, передает ТАСС. По данным газеты New York Post, бизнес Хайтауэр постепенно прогорает. При этом в последнее время Де Ниро часто критикуют за то, что он играет роли в третьесортных картинах, хотя является обладателем двух премий "Оскар" и других наград в области кино.



