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Роберт Де Ниро обвинил жену в мотовстве

24 февраля 2017, 12:33

"Мне не пришлось бы продолжать сниматься в отвратительных фильмах, если бы ты не прожигала все мои деньги", — заявил Де Ниро супруге.


Супруга известного американского актера Роберта Де Ниро тратит все деньги, которые зарабатывает ее муж. В этом ее обвинил сам актер, cсообщают Vesti.ru.

"Мне не пришлось бы продолжать сниматься в отвратительных фильмах, если бы ты не прожигала все мои деньги", — заявил Де Ниро супруге при всех во время визита пары в один из баров нью-йоркского района Манхэттен.

Супруга именитого актера Грейс Хайтауэр действительно тратит все доходы своего мужа на поддержание своей сети кофеен Grace Hightower & Coffees of Rwanda, передает ТАСС. По данным газеты New York Post, бизнес Хайтауэр постепенно прогорает. При этом в последнее время Де Ниро часто критикуют за то, что он играет роли в третьесортных картинах, хотя является обладателем двух премий "Оскар" и других наград в области кино.

Фото: EPA

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