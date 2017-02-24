В Рио-де-Жанейро официально открывается карнавал
24 февраля 2017, 12:44
По традиции центральным событием церемонии станет конкурс-парад школ самбы, который проходит на самбодроме "Маркиз де Сапукаи".
В бразильском Рио-де-Жанейро официально открывается знаменитый карнавал. В рамках традиционной церемонии символический, украшенный блестящими камнями ключ от города передают королю Момо - хозяину праздника, на роль которого специальное жюри ежегодно избирает высокого и тучного мужчину, сообщает ТАСС.
В торжественном событии примут участие еще несколько важных для культуры этого представления персонажей. Речь идет, в частности, о королеве карнавала, которая появится в сопровождении первой и второй принцесс. Эти роли также распределяют между претендентками путем голосования. Причем после завершения праздника работа победителей конкурса не закончится - и король, и королева, и обе принцессы в течение года будут участвовать в мероприятиях, направленных на его популяризацию.
Хотя официально карнавал открывается в пятницу, Рио-де-Жанейро уже пару недель живет в атмосфере музыки, танцев и веселья. Дело в том, что, по сложившейся традиции, еще до передачи "полномочий" королю Момо на проспектах, набережных и площадях города проходят массовые костюмированные парады. Эти шествия, получившие название "уличный карнавал", отличает большая демократичность и доступность. Если билет на официальный карнавал стоит от 140 до 2290 реалов (от $45 до $740), то просмотр выступлений уличных танцевальных сообществ (или, в соответствии с местной терминологией, "блоков") является бесплатным.
И все же центральным событием карнавала в Рио-де-Жанейро, которое прославило его во всем мире, является конкурс - парад школ самбы, проходящий в центре города на самбодроме "Маркиз де Сапукаи" - вытянутой на 700 метров площадке с трибунами по обеим сторонам. Участвующие в соревновании коллективы - по аналогии с футбольными командами - делятся на лиги, высшей из которых является Специальная лига. Именно ее представители - всего 12 школ самбы - будут в очередной раз бороться за званием победителя парада. Оценивать выступление каждого коллектива будет жюри, состоящее из известных общественных деятелей, музыкантов, артистов, художников, архитекторов и журналистов.
Школы Специальной лиги выйдут на самбодром в воскресенье и понедельник, а в пятницу и субботу там пройдут шествия коллективов категории "А". Результаты голосования будут известные в день официального завершения карнавала. Речь идет о так называемой пепельной среде, которая совпадает с началом католического Великого поста. В этом году такой день выпадает на 1 марта.
Однако шесть школ самбы, получившие наиболее высокие оценки судей, смогут еще раз показать свое искусство на самбодроме - 4 марта там пройдет "парад победителей". По сути карнавал, начинающийся за несколько недель до своего открытия, продолжится и после своего окончания.
Карнавал в Рио-де-Жанейро с его многолетними традициями является спектаклем, каждый этап которого строго регламентирован. Однако в этом году организаторы и участники праздника заметят некоторые перемены, связанные с его проведением. Так, на протяжении десятков лет ключ от Рио-де-Жанейро королю Момо вручал мэр этого города. Сейчас же, всего за несколько часов до начала церемонии, никто точно не знает, как именно она будет проходить.
В январе в Рио-де-Жанейро сменился градоначальник, и теперь городом руководит Марселу Кривелла - бывший пастор евангелической церкви. Негативное отношение нового мэра к празднику, который имеет языческое происхождение и сопровождается танцами в откровенных нарядах, широко обсуждалось в бразильском обществе. Представители школ самбы и журналисты даже высказывали опасение, что Кривелла может отказаться от финансирования карнавала из городского бюджета.
Этого не произошло, однако мэр Рио-де-Жанейро попросил у муниципальных депутатов официальное разрешение, позволяющее ему уехать из мегаполиса в дни праздника. По данным газеты Globo, Кривелла станет первым за 33 года градоначальником, который отказался от какого-либо участия в карнавале. Официально эта информация не подтверждена, однако многие бразильские СМИ утверждают, что ключ от города королю Момо передаст министр культуры муниципального правительства Нилсемар Ногейра.
Сам Кривелла пока держит в секрете детали предстоящей церемонии. "Я не знаю даже, буду ли я жив. Возможно, я буду там на карнавале - я же мэр города", - так градоначальник ответил на вопрос журналистов о том, намерен ли он присутствовать на каких-либо карнавальных мероприятиях.
Еще одним важным нововведением станет сокращение продолжительности конкурса - парада школ самбы. Такое решение было принято ради того, чтобы все коллективы получили равные возможности при показе своих шествий по местному телевидению. Дело в том, что до 2016 года включительно выступление школы самбы, которой выпал жребий первой принять участие в конкурсе, не полностью транслировалось телеканалом Globo из-за особенностей сетки вещания. Многие коллективы жаловались на отсутствие равных возможностей для завоевания симпатий телезрителей.
В этом году, после сокращения продолжительности парадов, подобной дискриминации будет положен конец: если раньше каждое шествие не должно было превышать 82 минуты, то с 2017 года коллективам будет отведено по 75 минут. Таким образом все выступления уложатся в установленное телеканалом время. Более того, число аллегорических повозок - украшенных скульптурами подиумов на колесах, на которых танцуют участники каждой школы, - сократится с семи до шести. "Кто лучше спланирует свое выступление, тот и получит наибольшие шансы на победу", - так прокомментировал нововведение Фабиу Павау, представитель школы самбы Portela.
Одно из главных выступлений на самбодроме "Маркиз де Сапукаи" в этом году совпало по времени с другим знаковым культурным событием - 26 февраля в Лос-Анджелесе состоится очередная церемония вручения премии "Оскар". Телеканал Globo, который обладает правами на обе трансляции, оказался перед непростым выбором. В итоге решение было принято в пользу карнавала. А церемонию вручения "Оскара" бразильские зрители увидят в записи на следующий день.
Ежегодно карнавал приносит в бюджет Бразилии дополнительный доход за счет значительного увеличения числа туристов. Как ожидается, открывающийся праздник не станет исключением. По прогнозам Марселу Алвиса, президента компании Riotur, которая является структурой мэрии Рио-де-Жанейро, в 2017 году карнавал в этом городе посетят более 1,1 миллиона туристов. Общее число гостей праздника - как туристов, так и местных жителей - должно составить 5 миллионов человек - на 10% больше, чем годом ранее.
По мнению чиновника, карнавал должен способствовать улучшению экономической ситуации в мегаполисе, который вместе с одноименным штатом переживает затяжной финансовый кризис. "Мы выйдем из кризиса только в том случае, если будем относиться к туризму как к нашему призванию. Мы оказались в позорном положении, и с этим нужно что-то делать. Карнавал - наш главный продукт, позволяющий увеличить приток туристов в Рио-де-Жанейро, нужно извлечь из этого финансовую выгоду", - сказал Алвис.
По его словам, туристы и местные жители, которые посетят карнавал, в совокупности принесут городу доход в размере 3 млрд реалов (около $967 млн). При этом расходы муниципальных властей на организацию праздника составят 55 млн реалов ($17,7 млн).
Бразильская Конфедерация розничной торговли, сферы услуг и туризма прогнозирует, что в целом по стране карнавал принесет доход в размере 5,8 млрд реалов ($1,87 млрд). Согласно исследованию, наибольшая часть этой суммы - 57,3% - придется на долю заведений, работающих в сфере общественного питания. Как ожидается, в дни карнавала бары и рестораны получат 3,31 млрд реалов ($1,1 млрд). Транспортные компании, в свою очередь, заработают 977,9 млн реалов ($315,5 млн), а гостиничный бизнес - 652,5 млн реалов ($210 млн).
Фото: © EPA/MARCELO SAYAO
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