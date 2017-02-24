В Рио-де-Жанейро официально открывается карнавал

В торжественном событии примут участие еще несколько важных для культуры этого представления персонажей. Речь идет, в частности, о королеве карнавала, которая появится в сопровождении первой и второй принцесс. Эти роли также распределяют между претендентками путем голосования. Причем после завершения праздника работа победителей конкурса не закончится - и король, и королева, и обе принцессы в течение года будут участвовать в мероприятиях, направленных на его популяризацию.

Рио-де-Жанейро уже пару недель живет в атмосфере музыки, танцев и веселья. Дело в том, что, по сложившейся традиции, еще до передачи "полномочий" королю Момо на проспектах, набережных и площадях города проходят массовые костюмированные парады. Эти шествия, получившие название "уличный карнавал", отличает большая демократичность и доступность. Если билет на официальный карнавал стоит от 140 до 2290 реалов (от $45 до $740), то просмотр выступлений уличных танцевальных сообществ (или, в соответствии с местной терминологией, "блоков") является бесплатным.

Хотя официально карнавал открывается в пятницу, Рио-де-Жанейро уже пару недель живет в атмосфере музыки, танцев и веселья. Дело в том, что, по сложившейся традиции, еще до передачи "полномочий" королю Момо на проспектах, набережных и площадях города проходят массовые костюмированные парады. Эти шествия, получившие название "уличный карнавал", отличает большая демократичность и доступность. Если билет на официальный карнавал стоит от 140 до 2290 реалов (от $45 до $740), то просмотр выступлений уличных танцевальных сообществ (или, в соответствии с местной терминологией, "блоков") является бесплатным.

И все же центральным событием карнавала в Рио-де-Жанейро, которое прославило его во всем мире, является конкурс - парад школ самбы, проходящий в центре города на самбодроме "Маркиз де Сапукаи" - вытянутой на 700 метров площадке с трибунами по обеим сторонам. Участвующие в соревновании коллективы - по аналогии с футбольными командами - делятся на лиги, высшей из которых является Специальная лига. Именно ее представители - всего 12 школ самбы - будут в очередной раз бороться за званием победителя парада. Оценивать выступление каждого коллектива будет жюри, состоящее из известных общественных деятелей, музыкантов, артистов, художников, архитекторов и журналистов.





Школы Специальной лиги выйдут на самбодром в воскресенье и понедельник, а в пятницу и субботу там пройдут шествия коллективов категории "А". Результаты голосования будут известные в день официального завершения карнавала. Речь идет о так называемой пепельной среде, которая совпадает с началом католического Великого поста. В этом году такой день выпадает на 1 марта.





Однако шесть школ самбы, получившие наиболее высокие оценки судей, смогут еще раз показать свое искусство на самбодроме - 4 марта там пройдет "парад победителей". По сути карнавал, начинающийся за несколько недель до своего открытия, продолжится и после своего окончания.



