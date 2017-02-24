Суд и Прокуратура в новых конституционных реалиях
Рашид Тусупбеков,
депутат Сената Парламента Республики Казахстан
В соответствии с проектом поправок в Конституцию в условиях сохранения президентской формы правления повышается роль Парламента, усиливается самостоятельность и ответственность Правительства, а также уточняются конституционные основы судебной системы и прокуратуры. Для Президента в новых условиях приоритетом станет роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти, внешняя политика, национальная безопасность, обороноспособность страны.
Прокуратура в новых конституционных реалиях останется правовым механизмом для реализации конституционных полномочий Главы государства как символа и гаранта единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
Проводимая работа по упорядочению функциональных полномочий органов прокуратуры в целом не должна сказаться на эффективности ее деятельности по обеспечению общественно-политической стабильности и решению социальных вопросов.
Ограничение законом пределов и форм полномочий органов прокуратуры негативно отразится на своевременном и адекватном реагировании на нарушения конституционных прав и свобод граждан, интересов государства и общества.
Подобные ограничения в условиях быстро изменяющихся реалий и криминогенной обстановки не позволят использовать органы прокуратуры, как действенный и оперативный инструмент Главы государства.
Поэтому, не сужая существующий объем полномочий прокуратуры, необходимо на законодательном уровне упорядочить ее деятельность путем совершенствования механизмов взаимодействия с другими уполномоченными органами и применением новых информационных технологий.
Это позволит исключить дублирование проверок бизнеса и систематизировать контрольно-надзорные функции государственных органов.
В этой связи, необходимо исключить из проекта Закона положения об установлении законом ограничений пределов и форм высшего надзора.
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В своем выступлении 21 ноября 2016 года на VII съезде судей Казахстана Глава государства указал на недостаточный уровень общественного доверия к судам и правоохранительным органам. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения казахстанцев в вышестоящие государственные инстанции, вплоть до Президента.
Так, только в Администрацию Президента в 2015 году поступило около 10 тысяч жалоб граждан и организаций по вопросам законности и правопорядка. А за 10 месяцев 2016 года число таких жалоб составило почти 7 тысяч.
За 2016 год в органы прокуратуры поступило более 300 тысяч обращений граждан, в том числе 131 тыс. заявлений лиц, попавших в сферу уголовного преследования.
Имеют место многочисленные факты нарушений конституционных прав граждан со стороны органов уголовного преследования путем необоснованного привлечения к уголовной ответственности, незаконного задержания и вмешательства в предпринимательскую деятельность.
В связи с чем, предлагается закрепить в ст.83 Конституции в качестве приоритетного направления работы прокуратуры - надзор за законностью в деятельности органов уголовного преследования.
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В проекте Закона предусматривается наделение прокуратуры правом от имени государства осуществлять уголовное преследование.
Реализация данного положения создаст конфликт интересов как внутри системы (сами расследуют - сами надзирают), так и с другими органами расследования.
Сегодня правом расследования уголовных дел обладают органы МВД, КНБ, антикоррупционной и экономической службы, что является достаточным для обеспечения правопорядка.
Вместе с тем, оправданным и эффективным правовым механизмом является наличие в УПК положения, согласно которому Генеральный Прокурор, его заместитель и прокуроры областей в исключительных случаях для расследования уголовного дела создают следственную группу под руководством прокурора. Это обоснованно, когда по делу возникают разногласия между органами уголовного преследования, при установлении фактов неполноты и необъективности расследования, а также сложности и значимости уголовного дела в виду наличия общественного резонанса.
Прокуратура должна занять место координатора и арбитра в правоохранительной системе.
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Необходимо определить статус и полномочия прокуратуры на уровне конституционного закона аналогично с другими государственными органами, правовое положение которых установлено в Конституции и конституционных законах.
Это позволит закрепить роль прокуратуры как органа, осуществляющего высший надзор за законностью в стране.
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Предлагается наделить Генерального прокурора правом в интересах защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, а также в интересах государства самостоятельно обращаться в Конституционный Совет о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции Республики.
На основании изложенного предлагается пункт 2 статьи 72 и пункт 1 статьи 83 Конституции изложить в следующей редакции:
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Редакция проекта Закона
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Предлагаемая редакция
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…
2. Конституционный Совет рассматривает обращения Президента Республики в случаях, предусмотренных подпунктом 10-1) статьи 44 Конституции, а также обращения судов в случаях, установленных статьей 78 Конституции.
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Статья 72
…
2. Конституционный Совет рассматривает обращения Президента Республики в случаях, предусмотренных
подпунктом 10-1) статьи 44 Конституции, а также обращения Генерального прокурора Республики и судов в случаях, установленных статьями 78 и 83 Конституции.
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1. Прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.
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Статья 83
1. Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, за законностью деятельности органов уголовного преследования.
Прокуратура представляет интересы государства в суде, а также в установленных законом формах осуществляет уголовное преследование.
Статус и полномочия органов прокуратуры определяются Конституцией Республики и конституционным законом.
Генеральный Прокурор Республики в интересах защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, а также в интересах государства направляет обращения в Конституционный Совет о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции Республики.
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В целях обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов граждан и государства, необходимо наряду с существующими конституционными полномочиями Верховного Суда как высшего судебного органа, наделить его правом осуществлять в предусмотренных законом процессуальных формах судебный контроль за деятельностью судов и органов уголовного преследования.
Учитывая изложенное, предлагается статью 81 Конституции изложить в следующей редакции:
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Редакция проекта Закона
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Предлагаемая редакция
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Верховный Суд Республики Казахстан является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
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Верховный Суд Республики Казахстан является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, осуществляет в предусмотренных законом процессуальных формах судебный контроль за деятельностью судов и органов уголовного преследования и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
Закрепление в Конституции основных направлений деятельности суда и прокуратуры позволит определить ориентиры для дальнейшего совершенствования судебной и правоохранительной системы.
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