Суд и Прокуратура в новых конституционных реалиях

Рашид Тусупбеков,

депутат Сената Парламента Республики Казахстан

В соответствии с проектом поправок в Конституцию в условиях сохранения президентской формы правления повышается роль Парламента, усиливается самостоятельность и ответственность Правительства, а также уточняются конституционные основы судебной системы и прокуратуры. Для Президента в новых условиях приоритетом станет роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти, внешняя политика, национальная безопасность, обороноспособность страны.

Прокуратура в новых конституционных реалиях останется правовым механизмом для реализации конституционных полномочий Главы государства как символа и гаранта единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Проводимая работа по упорядочению функциональных полномочий органов прокуратуры в целом не должна сказаться на эффективности ее деятельности по обеспечению общественно-политической стабильности и решению социальных вопросов.

Ограничение законом пределов и форм полномочий органов прокуратуры негативно отразится на своевременном и адекватном реагировании на нарушения конституционных прав и свобод граждан, интересов государства и общества.

Подобные ограничения в условиях быстро изменяющихся реалий и криминогенной обстановки не позволят использовать органы прокуратуры, как действенный и оперативный инструмент Главы государства.

Поэтому, не сужая существующий объем полномочий прокуратуры, необходимо на законодательном уровне упорядочить ее деятельность путем совершенствования механизмов взаимодействия с другими уполномоченными органами и применением новых информационных технологий.

Это позволит исключить дублирование проверок бизнеса и систематизировать контрольно-надзорные функции государственных органов.

В этой связи, необходимо исключить из проекта Закона положения об установлении законом ограничений пределов и форм высшего надзора.

*****

В своем выступлении 21 ноября 2016 года на VII съезде судей Казахстана Глава государства указал на недостаточный уровень общественного доверия к судам и правоохранительным органам. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения казахстанцев в вышестоящие государственные инстанции, вплоть до Президента.

Так, только в Администрацию Президента в 2015 году поступило около 10 тысяч жалоб граждан и организаций по вопросам законности и правопорядка. А за 10 месяцев 2016 года число таких жалоб составило почти 7 тысяч.

За 2016 год в органы прокуратуры поступило более 300 тысяч обращений граждан, в том числе 131 тыс. заявлений лиц, попавших в сферу уголовного преследования.

Имеют место многочисленные факты нарушений конституционных прав граждан со стороны органов уголовного преследования путем необоснованного привлечения к уголовной ответственности, незаконного задержания и вмешательства в предпринимательскую деятельность.

В связи с чем, предлагается закрепить в ст.83 Конституции в качестве приоритетного направления работы прокуратуры - надзор за законностью в деятельности органов уголовного преследования.

*****

В проекте Закона предусматривается наделение прокуратуры правом от имени государства осуществлять уголовное преследование.

Реализация данного положения создаст конфликт интересов как внутри системы (сами расследуют - сами надзирают), так и с другими органами расследования.

Сегодня правом расследования уголовных дел обладают органы МВД, КНБ, антикоррупционной и экономической службы, что является достаточным для обеспечения правопорядка.

Вместе с тем, оправданным и эффективным правовым механизмом является наличие в УПК положения, согласно которому Генеральный Прокурор, его заместитель и прокуроры областей в исключительных случаях для расследования уголовного дела создают следственную группу под руководством прокурора. Это обоснованно, когда по делу возникают разногласия между органами уголовного преследования, при установлении фактов неполноты и необъективности расследования, а также сложности и значимости уголовного дела в виду наличия общественного резонанса.

Прокуратура должна занять место координатора и арбитра в правоохранительной системе.

*****

Необходимо определить статус и полномочия прокуратуры на уровне конституционного закона аналогично с другими государственными органами, правовое положение которых установлено в Конституции и конституционных законах.

Это позволит закрепить роль прокуратуры как органа, осуществляющего высший надзор за законностью в стране.

*****

Предлагается наделить Генерального прокурора правом в интересах защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, а также в интересах государства самостоятельно обращаться в Конституционный Совет о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции Республики.

На основании изложенного предлагается пункт 2 статьи 72 и пункт 1 статьи 83 Конституции изложить в следующей редакции:

Редакция проекта Закона Предлагаемая редакция Статья 72 … 2. Конституционный Совет рассматривает обращения Президента Республики в случаях, предусмотренных подпунктом 10-1) статьи 44 Конституции, а также обращения судов в случаях, установленных статьей 78 Конституции. Статья 72 … 2. Конституционный Совет рассматривает обращения Президента Республики в случаях, предусмотренных подпунктом 10-1) статьи 44 Конституции, а также обращения Генерального прокурора Республики и судов в случаях, установленных статьями 78 и 83 Конституции. Статья 83 1. Прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование. Статья 83 1. Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, за законностью деятельности органов уголовного преследования. Прокуратура представляет интересы государства в суде, а также в установленных законом формах осуществляет уголовное преследование. Статус и полномочия органов прокуратуры определяются Конституцией Республики и конституционным законом. Генеральный Прокурор Республики в интересах защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, а также в интересах государства направляет обращения в Конституционный Совет о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции Республики.

*****

В целях обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов граждан и государства, необходимо наряду с существующими конституционными полномочиями Верховного Суда как высшего судебного органа, наделить его правом осуществлять в предусмотренных законом процессуальных формах судебный контроль за деятельностью судов и органов уголовного преследования.

Учитывая изложенное, предлагается статью 81 Конституции изложить в следующей редакции:

Редакция проекта Закона Предлагаемая редакция Статья 81 Верховный Суд Республики Казахстан является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Статья 81 Верховный Суд Республики Казахстан является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, осуществляет в предусмотренных законом процессуальных формах судебный контроль за деятельностью судов и органов уголовного преследования и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Закрепление в Конституции основных направлений деятельности суда и прокуратуры позволит определить ориентиры для дальнейшего совершенствования судебной и правоохранительной системы.