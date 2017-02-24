Причина наводнения в Мактааральском районе ЮКО - забитые сеном и камышом каналы

Сегодня аким области Ж. Туймебаев, с целью ознакомления с работой по предупреждению весенних паводков побывал в ряде районов.

В первую очередь глава региона на вертолете облетел Мактааральский район, заслушал отчет специально созданного штаба по ликвидации последствий паводка, передает передает tvk-uko.kz





Аким района Исмаилов доложил, что дворы, которые были затоплены в результате проливных дождей, полностью очищены. Паводковые и грунтовые воды, наполнив каналы, затопили дворы и поля. Эти каналы были забиты сеном, камышом и глиной. Кроме того, местные жители использовали при строительстве в личных целях (1-2 км) глину, предназначенную для защитного барьера каналов.

Глава региона поручил вынести предупреждение владельцам каналов за несоблюдение мер безопасности и передать в компетенцию «Казводхоза» бесхозные каналы, провести их очистку. Поручено также восстановить все дренажи и обеспечить их правильное использование.





Рабочая группа во главе с акимом области облетела Шардаринское водохранилище и русло реки Сырдарья. После осмотра Коксарайского контррегулятора, состоялось выездное совещание с участием руководителей соответствующих сфер.

По словам начальника Департамента ЧС ЮКО Н. Дербисова, в регионе три крупные реки — Арысь Келес, Бадам и 117 малых рек, берущих свое начало в горах и впадающих в Сырдарью. Причиной наводнений, по его словам, стала работа карьеров, не прекращающаяся ни днем, ни ночью. На сегодня в области изменены каналы и русла всех рек, размыты берега. Акимы Туркестана, Арыси, Шардаринского и Отрарского районов представили проекты по использованию в сельскохозяйственных целях излишков воды, увеличению площадей орошаемых земель. В свою очередь, глава региона поручил детально их рассмотреть, провести аэрокосмическую съемку для строительства искусственных водохранилищ, привлечь к этой работе ведущих ученых.









«На Юге каждый год повторяется эта проблема, — сказал Жансеит Туймебаев.





— Угроза возникает весной во время обильных осадков, а летом, наоборот, не хватает поливной воды. Почему нам не найти общее решение?





Протяженность реки Сырдарьи в ЮКО 375 километров. Но большая часть плодородных угодий у ее берегов пустует. В соседней Кызылординской области все населенные пункты и районы расположены у реки. И в нашем регионе тоже у русла Сырдарьи будут построены дамбы. Весной лишнюю воду можно будет направлять сюда и накоплять для сельскохозяйственных нужд. По моему поручению акимы Отрарского, Шардаринского районов, Арыси разработали проекты. После их дополнения отправим их на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства. Необходимые средства будут выделены. Их реализация будет способствовать переселению сюда населения, созданию рабочих мест, получению дохода. Это придаст новый импульс развитию сразу нескольких районов. Поэтому акимы районов, руководители соответствующих управлений должны активизировать работу в данном направлении. Эти проекты позволят нам предупреждать ежегодные паводки», — сказал Ж.Туймебаев, и поручил подготовить представленные проекты.



