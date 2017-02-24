МОН РК уходит от школьных поборов в сторону помощи на общественных началах

Министерство образования уходит от школьных поборов в сторону цивилизованной помощи на общественных началах. Об этом рассказал сегодня в Астане на расширенном заседании ведомства министр Ерлан Сагадиев , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Позиция министерства - школе надо помогать, это признак цивилизованности общества, - сказал он. - Любое цивилизационное общество старается на общественных началах помогать школе всем, чем оно может. От этого отказываться нельзя, но это надо цивилизованно отстроить, прописать правила, чтобы четко было видно - это добровольно. Что человек получал моральное вознаграждение, его портрет висел на стене школы, и он с удовольствием добровольно помогал».





При этом, он отметил, что заставлять оказывать помощь школе ни в коем случае никого нельзя.





«Это надо жестко оградить, чтобы в школах поборов не было, - пояснил Сагадиев. - План простой - наблюдательные советы, группы. Пока планируется, что будет по одному представителю от родительского комитета, «Атамекен», мажилиса, ОблОНО как от министерства, представители партии и общественность. Всего порядка 17 человек сформируют попечительский совет школы, который будет смотреть за тем, что происходит со спонсорскими средствами».





Попечительскому совету будет разрешено формировать спонсорские средства и открывать счета отдельные от школ. Школы в свою очередь будут отчитываться перед советами о полученных от них средствах, расходах, затратах, траншах и т.д. На организацию советов и их работы министр отвел своим коллегам полгода.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана