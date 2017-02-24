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Новости за сегодня

Министерство образования РК запретит другим органам использовать труд учителей

 

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев собирается запретить другим органам использовать учителей, которые часто занимаются не свойственными им занятиями. Об этом он заявил в ходе своего выступления на расширенном заседании ведомства в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

«Еще одна важная задача (министерства - от авт) - это запретить заставлять учителей выполнять несвойственные функции. Это объемная задача. Тем не менее мы за нее беремся. Сегодня мы знаем о ней - анализы собирают, карточки, проездные распространяют, делают обходы. Мы начнем в первую очередь с обходов, со сбора статистических данных» - сказал он.

«Хотим запретить это и дальше, наработав механизм, начать выпускать ряд совместных с другими органами приказов или постановлений правительства, которые будут запрещать другим органам использовать труд учителя для этих целей. Сегодня это вопрос обсуждается, поиск начат. Мы хотим начать с обхода по всеобучу» - заключил он.

 

Татьяна Ковалева

 

24 февраля 2017, 13:02
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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