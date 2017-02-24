СМИ: Семья Трампа убедила его отказаться от выхода из соглашения по климату

В ходе предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял, что необходимо пересмотреть Парижское соглашение об изменении климата и планировал подписать указ о выводе Соединенных Штатов из международного соглашения по сохранению климата. По его мнению, шаги властей США в области экологии негативно отразились на энергетической отрасли страны.





Чета Кушнеров настояла, чтобы Трамп убрал из своего президентского указа, который ожидается в ближайшее время, критику в отношении Парижского соглашения по климату. Источник в Белом доме заявил изданию, что они оказывают умеренное влияние на взгляды Трампа в отношении проблем окружающей среды и изменения климата.





Представитель Белого дома Шон Спайсер отказался подтвердить информацию о планах Трампа.





Ранее Иванка и Джаред Кушнеры блокировали проект указа президента США по правам ЛГБТ-сообщества, который отменял указ президента Барака Обамы 2014 года, запрещавший какую бы то ни было дискриминацию в отношении геев и лесбиянок на рабочем месте. Они добились, чтобы он не попал на стол к президенту.