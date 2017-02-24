Более 2 млн сельчан получат доступ к высокоскоростному интернету
24 февраля 2017, 13:19
Сейчас МИК РК активно проводит работу по государственной программе «Цифровой Казахстан».
В ближайшие три года будет реализовываться проект по покрытию волоконно-оптическими линиями около 1300 сел, что откроет доступ к высокоскоростному интернету для более 2 млн казахстанцев, проживающих в сельской местности.
Об этом на пресс-конференции в Правительстве РК сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-министра РК Primeminister.kz.
По его словам, сейчас Министерство информации и коммуникаций активно проводит работу по государственной программе «Цифровой Казахстан». Проект программы ведомство планирует внести в Правительство уже в мае текущего года.
«Президентом в рамках второго приоритета – кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды – поручено максимально оптимизировать и полностью перевести в электронный формат государственные услуги, сократить сроки и перечень документов. Эту работу мы будем вести в рамках государственной корпорации «Правительство для граждан»», – сказал Д.Абаев.
Так, в течение 2017 года Министерство совместно с госорганами будет максимально передавать госуслуги в данную корпорацию. До конца текущего года планируется увеличить долю оказываемых услуг через корпорацию до 85%. Для широкого охвата населения госуслугами в первом квартале планируется запуск пилотного проекта по оказанию государственных услуг через сельские отделения Казпочты, которых в стране более 2 тысяч.
В рамках проекта будет увеличиваться число спецЦОНов. Министр отметил, что они будут открываться в первую очередь в тех городах, в которых таковых еще нет.
Кроме того, министр отметил, что после завершения международной выставки «ЭКСПО-2017» один из ее объектов планируется использовать для создания международного технопарка IT-стартапов. В него будут привлекаться предприниматели и инвесторы со всего мира.
Фото: telekomza.ru
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