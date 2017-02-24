В Москве прощаются с Виталием Чуркиным

Соболезнования продолжают поступать со всего мира - письма и телеграммы обещают передать семье.

Траурная церемония началась в 10:30 в здании Центральной клинической больницы Управделами президента. Похоронят дипломата на Троекуровском кладбище, сообщает 1 Канал .









Гражданская панихида по постпреду России в ООН Виталию Чуркину проходит в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента в Москве. Семья дипломата, который скончался в Нью-Йорке, принимает соболезнования от пришедших проститься с ним. Возле гроба Чуркина стоят солдаты роты Почетного караула.









Соболезнования продолжают поступать со всего мира - письма и телеграммы обещают передать семье.









Владимир Путин назвал смерть дипломата невосполнимой утратой для российской внешней политики и посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.





Напомним , российский дипломат скоропостижно скончался в США 20 февраля, за день до своего 65-летия.



