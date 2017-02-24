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В Москве прощаются с Виталием Чуркиным

24 февраля 2017, 13:29

Соболезнования продолжают поступать со всего мира - письма и телеграммы обещают передать семье.


Траурная церемония началась в 10:30 в здании Центральной клинической больницы Управделами президента. Похоронят дипломата на Троекуровском кладбище, сообщает 1 Канал.



Гражданская панихида по постпреду России в ООН Виталию Чуркину проходит в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента в Москве. Семья дипломата, который скончался в Нью-Йорке, принимает соболезнования от пришедших проститься с ним. Возле гроба Чуркина стоят солдаты роты Почетного караула.

Тело постпреда России при ООН доставили из Нью-Йорка накануне. Там дань памяти отдали коллеги, в том числе иностранные дипломаты и сотрудники секретариата Всемирной организации.

Соболезнования продолжают поступать со всего мира - письма и телеграммы обещают передать семье.


Владимир Путин назвал смерть дипломата невосполнимой утратой для российской внешней политики и посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.

Напомним, российский дипломат скоропостижно скончался в США 20 февраля, за день до своего 65-летия.


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