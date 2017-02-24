Только 36% работоспособного населения в Казахстане имеет высшее образование

Количество людей с высшим образованием в России больше, чем в Казахстане на 17 миллионов человек. Это один из аргументов, который привел глава МОН РК Сагадиев в пользу массового обучения в вузах казахстанской молодежи , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Я хотел бы ответить сразу на большой структурный вопрос: «Где эти молодые люди будут потом работать? Зачем мы их учим?» – его часто задают мне, вам, он давно в обществе витает, - сказал министр. - Давайте начнем со следующих ответов – США, Китай и Россия и еще много других стран, приняли программы, где доля населения с высшим образованием в процентном соотношении к доле работоспособного населения должна достичь 50%. В Казахстане сегодня 36%, чтобы нам дойти до 50%, нам нужен еще один миллион человек».





«При этом в РФ доля населения с высшим образованием превышает долю населения с высшим образованием в Казахстане на все население Казахстана, то есть на 17 миллионов человек. А мы с ними в одном экономическом пространстве. И завтра будем в одном экономическом пространстве с Китаем, где ежегодно выпускается с высшим образованием одно население Австралии (более 24 млн человек). И они считают, что этого мало, и собираются увеличить долю образованного населения в 4 раза, чтобы конкурировать с американцами. При этом ни те, ни другие, ни третьи не озадачиваются вопросом, не бегают за своими выпускниками. 50% выпускников США начинают работать не по специальности и это продолжается уже сотню лет», - пояснил он.





Министр также обратился к данным анализа всемирного экономического форума, согласно которым, качество реализации программы "Индустрия 4.0" на 68% зависит от человеческого капитала, на 16% от инфраструктуры и 12% от сырья.





«Практически человеческий капитал определяет - войдешь ты в список наиболее развитых стран, или не войдешь, - продолжил Сагадиев. - И высшее образование в этом человеческом капитале - основа. Они считают, что мы не готовим специалистов для готового места у зубного техника, мы готовим будущего работодателя, тот кто создает рабочие места. У нас практически все рабочие места в Казахстане создаются людьми с высшим образованием, это надо понимать. И чем больше у нас людей с высшим образованием выходит, тем больше рабочих мест в стране создается».





По словам спикера, процесс усугубляется, если мы входим в экономические отношения и союзы с высококонкурентоспособными обществами, такими как Россия и Китай.





«Твой работодатель будущий сидит с тобой в одной группе. Вот эта ментальность, которой придерживаются эти страны. Поэтому людей с высшим образованием, с нашей точки зрения, надо готовить» - закончил он.





К слову, по данным МОН РК, количество грантов в системе высшего образования увеличится в 2017 году с 31 тыс. до 36 тыс. бакалавров, с 7 тыс., до 10 тыс магистрантов, с 600 до 1000 докторантов. Это, по мнению министра, «очень серьезный прирост». Тем не менее, он попросил акимов в регионах выделять свои гранты на учебу в местных вузах, исходя из специфики региона и в поддержку региональных вузов.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана