Какая погода ждет казахстанцев в выходные дни

Синоптики рассказали о погоде на выходные дни в Казахстане (с 25 по 27 февраля) , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Отрог Сибирского антициклона в ближайшие сутки ещё будет удерживать погоду без осадков в восточной половине Казахстана. С Поволжья и с юга Каспия начали наступление атмосферные фронты, которые, перемещаясь с запада на восток через территорию Казахстана, вновь вызовут снегопады, гололёдные явления, туманы и снежные накаты на дорогах.





На юге республики при дневной температуре плюс 3-10 градусов, осадки начнутся с дождя, но по мере понижения температуры перейдут в снег. Здесь также гололёд и туман с ухудшением видимости до 100-500 м. Температура воздуха по-прежнему выше климатических значений на 3-8 градусов.



