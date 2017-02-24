Какая погода ждет казахстанцев в выходные дни
24 февраля 2017, 13:52
Атмосферные фронты вновь вызовут снегопады, гололёдные явления и туманы.
Синоптики рассказали о погоде на выходные дни в Казахстане (с 25 по 27 февраля), передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Отрог Сибирского антициклона в ближайшие сутки ещё будет удерживать погоду без осадков в восточной половине Казахстана. С Поволжья и с юга Каспия начали наступление атмосферные фронты, которые, перемещаясь с запада на восток через территорию Казахстана, вновь вызовут снегопады, гололёдные явления, туманы и снежные накаты на дорогах.
На юге республики при дневной температуре плюс 3-10 градусов, осадки начнутся с дождя, но по мере понижения температуры перейдут в снег. Здесь также гололёд и туман с ухудшением видимости до 100-500 м. Температура воздуха по-прежнему выше климатических значений на 3-8 градусов.
Фото: aif.ru
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