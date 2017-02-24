«Тоттенхэм» и ненужный турнир. 5 главных событий Лиги Европы

Моуринью, похоже, решил зацепить хоть какой-то трофей в этом сезоне. В ответном матче с «Сент-Этьеном», имея уже на руках разгром соперника в первой встрече, Жозе вновь выставил на поле почти всех сильнейших. Уже к 16-й минуте Мхитарян в очередной раз показал, что вполне достоин выбора манкунианцев, но через несколько минут покинул поле – травма. «МЮ» спокойно довёл игру до логического завершения, однако к финалу Кубка лиги подходит без получивших повреждения Мхитаряна и Кэррика.





АПОЭЛ выбивает «Атлетик»





Всем фанатам Арица Адуриса лучше пропуститьэтот абзац. Суперветеран геройствовал в первом матче, обеспечив баскам домашнюю победу 3:2, однако в отсутствие лидера команда посыпалась и полностью провалилась на Кипре. Владиславу Безбородову, которому выпало судить ответный поединок, пришлось проявить характер – соперники во втором тайме так разгорячились, что весь остров мог утонуть в буре эмоций, разгоревшихся на поле. Встречу команды доигрывали в усечённых составах. Однако всё решилось ещё до удалений – киприоты забили два мяча в начале второго тайма, после чего отстояли нужный счёт. Эта команда всё больше привлекает интерес. «Зенит» подтвердит.





«Боруссия» вытаскивает матч с «Фиорентиной»





«Боруссия» из Мёнхенгладбаха уже давно приучила, что матчи в её исполнении часто превращаются в шоу. Команда Дитера Хеккинга может как полностью провалиться, так и устроить голевую феерию. Последний матч в Лиге Европы – ярчайшее тому свидетельство. «Фиорентина», одержав минимальную победу в гостях, на «Артемио Франки» считались безусловным фаворитом. Никола Калинич и Борха Валеро в первом тайме спокойно утроили преимущество флорентинцев. Пенальти в конце тайма, реализованный Штиндлем, смотрелся скорее как недоразумение. Однако когда команды вышли на поле после перерыва, началась вакханалия – «Боруссия» трижды реализовала стандартные положения, Штиндль оформил хет-трик, а Кристенсен забил четвёртый мяч и обеспечил Гладбаху посещение 1/8.





«Тоттенхэм» умывает руки





Не нужна им эта Лига Европы. Ну вот совсем. Маурисио Почеттино может сколь угодно выставлять на матчи ЛЕ первый состав, но в головах его футболистов прочно засела неоспоримая догма: Лига Европы – второсортный турнир. «Тоттенхэм» свои два гола забил, как иначе. Даже три, только Кейн перепутал ворота. Расстроились ли игроки «шпор» после того, как Пербе затолкал мяч в сетку Льориса после нелепой игры Дайера в обороне? Может быть, но вряд ли сильно. Благодаря победе в первой игре и ничьей на «Уэмбли» скромный «Гент» проходит дальше. «Тоттенхэм» в который раз может спокойно сосредоточиться на АПЛ. Для справки – в последних 10 еврокубковых матчах «шпоры» одержали лишь две победы, столько же сыграли вничью и шесть раз проиграли.





«Шахтёр» недотерпел





Если бы «Шахтёр» использовал один из своих шансов в основное время, то мог бы спокойно оформлять путёвку в 1/8. Если бы Яго Аспас не реализовал спорный пенальти в добавленное время, можно было со спокойной душой идти спать. Если бы не Густаво Кабраль и его прыжок, завершившийся вторым мячом в ворота Пятова, «горняки» могли бы довести игру до серии пенальти, а там положиться на удачу. Если бы. На деле случилось так, как случилось, – после поражения в Испании «Сельта» собралась и вытащила счастливый билет в следующую стадию. А честно это было или нет – вопрос уже не к ним.





Таким образом, в 1/8 финала прошли «Андерлехт», «Манчестер Юнайтед», АПОЭЛ, «Бешикташ», «Олимпиакос», «Аякс», «Рома», «Боруссия М», «Гент», «Копенгаген», «Лион» и «Сельта».



