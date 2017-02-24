В Мактааральском районе приняты противопаводковые меры

В результате выполненных работ откачано 90696 кубических метров воды. Проведены работы по укреплению берегов протяженность 30 метров, для удаления воды вырыта траншея в 715 метров.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, в целях ознакомления с работой по предупреждению весенних паводков совершил вертолетный облет Шардаринского водохранилища и Коксарайского контррегулятора, а также посетил Махтаральский район и заслушал отчет специально созданного штаба, по ликвидации последствий паводка, передает пресс-служба акима ЮКО.





Стоит отметить, что 16 по 19 февраля в области, в результате проливных дождей, были подтоплены дворы жителей Мактааральского района. В связи с этим, в районе был создан специальный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на протяжении суток велась непрерывная работа. В результате выполненных работ откачано 90696 кубических метров воды. Проведены работы по укреплению берегов протяженность 30 метров, для удаления воды вырыта траншея в 715 метров.





В ходе визита, аким района Г.Исмаилов доложил главе региона, о выполненных работах в поселке Атакент по очистке дворов расположенных вдоль улиц Кажымукана, С.Муканова, С.Сейфулина, которые были затоплены в результате проливных дождей. По его словам, в результате обильных осадков и смывании почвы на хлопковом поле, расположенного вблизи населенного пункта Атакент, а также поднятие грунтовых паводковых вод и неочищенных бесхозных каналов произошло подтопление дворов.





«В результате обильных осадков, грунтовые, паводковые воды, наполнив каналы, затопили дворы населенного пункта. Вдобавок, эти каналы были не очищены и забиты сеном, камышом и глиной. Кроме того, местные жители использовали при строительстве, в личных целях, (1-2 км) глину, предназначенную для оборонительного барьера каналов», - сказал аким района.





В свою очередь, глава региона поручил вынести предупреждение владельцам каналов за несоблюдение мер безопасности и передать в компетенцию государственного учреждения «Казводхоз» бесхозные каналы, провести их очистку и отрегулировать данные работы.





Наряду с этим, в целях регулирования подземных вод поручено восстановить работоспособность всех дренажей, и обеспечить правильность их использования.





После этого, глава региона ознакомился с состоянием Шардаринского водохранилища и Коксарайского контррегулятора, напомнив всем ответственным специалистам быть готовым к весенним паводкам.





Наряду с этим, по информации «Казгидрометцентра» в весенние месяцы возможны обильные осадки. Отметим, что целью сегодняшней встречи является предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера. Другими словами, меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций находятся на особом внимании властей.





«Сегодня, в связи с обильными осадками мы уделяем особое внимание состояниям рек, которые могут вызвать наводнение. Поэтому, я поручаю акимам районов и руководителям соответствующих ведомств проводить постоянный мониторинг. Есть вещи, которые синоптики не в силах предсказать. Вы всегда должны быть наготове», - сказал глава региона, в ходе своего ознакомления с водоемами области.





По информации государственного учреждения «Казводхоз», на сегодня на Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе ситуация нормальная, угроза разлива воды нет.





«На сегодняшний день, на Шардаринское водохранилище прибывает 1500 кубических метров воды в сутки. Убывает 1200 кубических метров воды. Собираются 250 кубических метров воды. То есть, уровень воды поднимается в сутки на 3 см. Это нормально. Общий объем собранной воды в резервуаре воды составляет 4 млрд. 293 млн. кубических метров.





400 кубических метров воды сбрасывается в Арнасайское водохранилище. Кроме того, из Шардаринского водохранилища производят сброс 500 куб. метров воды в Коксарайский контррегулятор, а 350 куб. метров воды через Сырдарью в Кызылорду», - сказал главный инженер Южно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Т.Балтиков.





Коксарайский контррегулятор, мощность которого составляет 3 млрд. кубических метров готов принять воду, поступающую из устья реки Сырдарья. На сегодня собрано 75% от всей мощности. Вместе с тем, из соседнего Узбекистана ежедневно поступает 1500 кубических метров воды, с 1 марта этот объем будет сокращаться. Другими словами, для жителей населенных пунктов Южно-Казахстанской области угрозы воды нет.





Фото: Пресс-служба акима ЮКО







