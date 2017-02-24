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Димаш Кудайбергенов занял третье место в 7-м туре конкурса «Singer 2017»

24 февраля 2017, 14:02

Димаш в общем зачете не сошел со своего третьего места.


Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял третье место в 7-м туре проходящего в Китае конкурса «Singer 2017», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наш соотечественник вошел в первую тройку конкурсантов, исполнив казахскую песню «Дайдидау». Первое место занял певец из Гонконга Sandy, второе - Ли Цзянь, впервые выступивший в конкурсе. Отметим, в ходе конкуренции из первых семерых певцов осталось четверо.

Димаш в общем зачете не сошел со своего третьего места.

Напомним, 6-й тур конкурса «Singer 2017» будет показан по телевидению 25 февраля.



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