Димаш Кудайбергенов занял третье место в 7-м туре конкурса «Singer 2017»

Димаш в общем зачете не сошел со своего третьего места.

Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял третье место в 7-м туре проходящего в Китае конкурса «Singer 2017», передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казинформ ».





Наш соотечественник вошел в первую тройку конкурсантов, исполнив казахскую песню «Дайдидау». Первое место занял певец из Гонконга Sandy, второе - Ли Цзянь, впервые выступивший в конкурсе. Отметим, в ходе конкуренции из первых семерых певцов осталось четверо.





Димаш в общем зачете не сошел со своего третьего места.





Напомним, 6-й тур конкурса «Singer 2017» будет показан по телевидению 25 февраля.







