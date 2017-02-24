Дарья Усанова: Вспоминаю последние километры гонки — и у меня опять дрожь по телу

Наши спортсмены этим утром собрали полный комплект медалей. Ян Савицкий выиграл «серебро», Галина Вишневская отчеканила второе «золото», став лучшей в гонке преследования среди женщин на 10 километров, а Дарья Усанова завоевала там же бронзовую медаль.





Своими мыслями о гонке с корреспондентом Sports.kz согласилась поделиться Дарья Усанова.





— Несмотря на то, что моя стрельба всегда неуверенная, сегодня на последнем огневом рубеже я собралась и стрельнула «ноль». Это и помогло мне стать третьей. Конечно, хотелось, чтобы мы все втроем стояли на пьедестале, но получилось так, как получилось. Мы все старались. Лыжи ехали очень хорошо, — по крайне мере, у меня. Работали и с подъема, и со спуска. Какие ощущения? Не знаю... Если бы была золотая медаль, — наверное, радовалась бы больше. Но так — тоже хорошо.





— Чего не хватило, чтобы занять более высокое место?

— Стрельбы. Я настреляла шесть штрафов. Не сказала бы, что мне помешал ветер или что-то еще. Считаю, что просто нужно больше тренироваться.





— Сразу две представительницы Казахстана сегодня взошли на пьедестал почета. Это, наверное, результат командных усилий?

— Конечно, это плод трудов как тренеров, так и самих спортсменов, сервисной группы. Это большая работа. Наша команда очень хорошая. Я уже четыре года в сборной, и, глядя на другие команды, могу сказать о нашей, что у нас очень дружный коллектив, мы всегда друг друга поддерживаем.





— Все видели, какая изменчивая погода была в Саппоро, — особенно во время утренней мужской гонки. На Ваш психологически настрой это как-то повлияло?

— Все знают о моей стрельбе, как я стреляю...И сегодняшняя погода, наоборот, могла пойти мне на пользу. То есть, если я стреляю при обычной погоде — и случаются штрафы, здесь, если ветер, — у всех будут штрафы. Тогда можно уже ногами подработать — и выиграть. Поэтому погоде я, напротив, была рада, поскольку подумала, что все будут стрелять примерно как я, и меня погода не расстроила.





— Можно ли сказать, что наши биатлонистки обошли соперниц на классе? Это подтвердило, что Казахстан на Азиаде в женском биатлоне намного сильнее остальных?

— На самом деле, на Азиаде представлены очень сильные спортсменки. Допустим, та же японка — она выступает с нами на Кубках Мира и заезжает в ТОП-30. То есть, в каждой сборной есть биатлонистки, которые ведут борьбу за медали.





— Какими были Ваши первые слова, эмоции, в момент, когда Вы пришли к финишу?

— Уффф... Вспомнила, — и снова у меня дрожь по телу... Я просто заплакала от того, что на последнем рубеже стрельнула «ноль». В действительности, бежала последний круг и просто молилась. Говорила про себя: «Господи, дай мне стрельнуть хорошо»... И все: приехала к огневому рубежу, стрельнула на «ноль» — считаю это каким-то чудом для себя, поэтому стала третьей. Заплакала, потому что испытала какую-то гордость за себя -за то, что смогла это сделать.





— Какие, в целом, впечатления от Азиады в Саппоро, и каково это — выступать на военной базе, где проходят соревнования по биатлону?

— Знаете, — то, что это военная база, не ощущается. Здесь, в Японии, мне нравится. Хотя многие другие спортсмены недовольны. А я — наоборот. Немного вот эта природа, горы похожи на наши, на дом. А мы давно уже не были в Казахстане, и это все равно помогает. У меня здесь хорошее настроение, все нравится, очень дружелюбный народ.





Хотела бы поблагодарить всех казахстанских болельщиков. К сожалению, я не могу проследить или ответить на какие-то комментарии или сообщения, которые приходят ко мне, потому что наши телефоны забрали в Австрии, о чем всем известно. На самом деле, знаю, что многие переживают за мою стрельбу, и немало людей сегодня порадовались за мой последний рубеж. Хочу сказать спасибо моей маме. Не важно, каков результат, — она всегда меня поддерживает.





Автор: Ануар Абдрахманов



