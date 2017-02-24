Дарья Усанова: Вспоминаю последние километры гонки — и у меня опять дрожь по телу
24 февраля 2017, 14:26
В Саппоро продолжаются Зимние Азиатские Игры. Урожайными для Казахстана получилось соревнования по биатлону.
Наши спортсмены этим утром собрали полный комплект медалей. Ян Савицкий выиграл «серебро», Галина Вишневская отчеканила второе «золото», став лучшей в гонке преследования среди женщин на 10 километров, а Дарья Усанова завоевала там же бронзовую медаль.
Своими мыслями о гонке с корреспондентом Sports.kz согласилась поделиться Дарья Усанова.
— Несмотря на то, что моя стрельба всегда неуверенная, сегодня на последнем огневом рубеже я собралась и стрельнула «ноль». Это и помогло мне стать третьей. Конечно, хотелось, чтобы мы все втроем стояли на пьедестале, но получилось так, как получилось. Мы все старались. Лыжи ехали очень хорошо, — по крайне мере, у меня. Работали и с подъема, и со спуска. Какие ощущения? Не знаю... Если бы была золотая медаль, — наверное, радовалась бы больше. Но так — тоже хорошо.
— Чего не хватило, чтобы занять более высокое место?
— Стрельбы. Я настреляла шесть штрафов. Не сказала бы, что мне помешал ветер или что-то еще. Считаю, что просто нужно больше тренироваться.
— Сразу две представительницы Казахстана сегодня взошли на пьедестал почета. Это, наверное, результат командных усилий?
— Конечно, это плод трудов как тренеров, так и самих спортсменов, сервисной группы. Это большая работа. Наша команда очень хорошая. Я уже четыре года в сборной, и, глядя на другие команды, могу сказать о нашей, что у нас очень дружный коллектив, мы всегда друг друга поддерживаем.
— Все видели, какая изменчивая погода была в Саппоро, — особенно во время утренней мужской гонки. На Ваш психологически настрой это как-то повлияло?
— Все знают о моей стрельбе, как я стреляю...И сегодняшняя погода, наоборот, могла пойти мне на пользу. То есть, если я стреляю при обычной погоде — и случаются штрафы, здесь, если ветер, — у всех будут штрафы. Тогда можно уже ногами подработать — и выиграть. Поэтому погоде я, напротив, была рада, поскольку подумала, что все будут стрелять примерно как я, и меня погода не расстроила.
— Можно ли сказать, что наши биатлонистки обошли соперниц на классе? Это подтвердило, что Казахстан на Азиаде в женском биатлоне намного сильнее остальных?
— На самом деле, на Азиаде представлены очень сильные спортсменки. Допустим, та же японка — она выступает с нами на Кубках Мира и заезжает в ТОП-30. То есть, в каждой сборной есть биатлонистки, которые ведут борьбу за медали.
— Какими были Ваши первые слова, эмоции, в момент, когда Вы пришли к финишу?
— Уффф... Вспомнила, — и снова у меня дрожь по телу... Я просто заплакала от того, что на последнем рубеже стрельнула «ноль». В действительности, бежала последний круг и просто молилась. Говорила про себя: «Господи, дай мне стрельнуть хорошо»... И все: приехала к огневому рубежу, стрельнула на «ноль» — считаю это каким-то чудом для себя, поэтому стала третьей. Заплакала, потому что испытала какую-то гордость за себя -за то, что смогла это сделать.
— Какие, в целом, впечатления от Азиады в Саппоро, и каково это — выступать на военной базе, где проходят соревнования по биатлону?
— Знаете, — то, что это военная база, не ощущается. Здесь, в Японии, мне нравится. Хотя многие другие спортсмены недовольны. А я — наоборот. Немного вот эта природа, горы похожи на наши, на дом. А мы давно уже не были в Казахстане, и это все равно помогает. У меня здесь хорошее настроение, все нравится, очень дружелюбный народ.
Хотела бы поблагодарить всех казахстанских болельщиков. К сожалению, я не могу проследить или ответить на какие-то комментарии или сообщения, которые приходят ко мне, потому что наши телефоны забрали в Австрии, о чем всем известно. На самом деле, знаю, что многие переживают за мою стрельбу, и немало людей сегодня порадовались за мой последний рубеж. Хочу сказать спасибо моей маме. Не важно, каков результат, — она всегда меня поддерживает.
Автор: Ануар Абдрахманов
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