Лавров: Чуркин оставил яркие страницы в истории внешней политики РФ
24 февраля 2017, 14:28
Глава МИД РФ отметил, что постпред России при ООН был "высочайшим профессионалом и народным дипломатом".
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, скоропостижно скончавшейся 20 февраля в Нью-Йорке, оставил яркие страницы в истории российской внешней политики и дипломатии. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на церемонии прощания с постпредом, сообщает ТАСС.
"Сегодня мы провожаем нашего товарища, выдающегося дипломата, человека, - сказал глава российского дипведомства. - Виталий был высочайшим профессионалом и народным дипломатом".
"Он оставил яркие страницы в послужной список не только нашей дипломатии, но и внешней политики государства, - подчеркнул Лавров. - Мы должны сделать все, чтобы увековечить память Виталия Ивановича".
Министр сообщил, что уже есть предложения относительно памятных мероприятий. "Мы сделаем так, чтобы это было достойно", - добавил глава МИД РФ.
Лавров передал родным Чуркина орден Мужества, которым постпред был посмертно награжден указом президента России.
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, занимавший этот пост с 8 апреля 2006 года, скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. Как сообщили в российском дипведомстве, он ушел из жизни на рабочем месте. Виталий Чуркин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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