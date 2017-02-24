Лавров: Чуркин оставил яркие страницы в истории внешней политики РФ

"Сегодня мы провожаем нашего товарища, выдающегося дипломата, человека, - сказал глава российского дипведомства. - Виталий был высочайшим профессионалом и народным дипломатом".





"Он оставил яркие страницы в послужной список не только нашей дипломатии, но и внешней политики государства, - подчеркнул Лавров. - Мы должны сделать все, чтобы увековечить память Виталия Ивановича".





Министр сообщил, что уже есть предложения относительно памятных мероприятий. "Мы сделаем так, чтобы это было достойно", - добавил глава МИД РФ.





Лавров передал родным Чуркина орден Мужества, которым постпред был посмертно награжден указом президента России.



