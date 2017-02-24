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Министр информации: Если кто-то видит в интернете плохое – виноват в этом не интернет

24 февраля 2017, 14:41

В Казахстане семейным ценностям уделяется большое внимание, выпускается много программ и сериалов.


Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев ответил на критику депутатов Коммунистической народной партия Казахстана (КНПК) касательно игры "Синий кит" и тренда к заполнению информационно-коммуникационного пространства Казахстана непристойными снимками, а не семейными ценностями.

Министр считает, что в Казахстане семейным ценностям уделяется большое внимание, выпускается много программ и сериалов — от радио и телевидения до интернета, а вот содержимое негативного или непристойного контента — вопрос контекста.

"Если гражданин ищет какой-то непристойный контент… Вы же знаете, как работает интернет: чем больше вы смотрите вещей определенной направленности, тем больше той же тематики будет предлагать вам интернет, который считает, что вам это нравится больше всего", — отметил Абаев.

Касательно игры министр в очередной раз выступил против упоминания "китов" в СМИ, а также намекнул, что неплохо бы родителям самим следить за тем, чем занимаются дети.

"Относительно той игры, о которой вы говорите, я никогда не упоминаю ее, не хочу рекламировать. Мы со своей стороны делам все возможное, чтобы блокировать такие вещи, постоянно пишем письма администраторам соцсетей, блокируем такие группы. Другое дело — надо смотреть на проблему глубже. Следить за детьми — ответственность не только МИК РК, но и родителей, чтобы они тоже выставляли какой-то ценз для своих детей", — заключил Абаев.

Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: ferra.ru

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