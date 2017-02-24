О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-декабре 2016 году
В январе-декабре 2016 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 13583,5 млн. долларов США, что на 16,8% меньше, чем в январе-декабре 2015 года, в том числе экспорт - 3917,6 млн. долларов США (уменьшился на 23,5%), импорт - 9665,9 млн. долларов США (меньше на 13,7%).
В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (33,4% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (25,7%), продукция химической промышленности (19%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (10,8%).
Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (25,8% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (16,8%), продукция химической промышленности (16,5%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (13,9%), металлы и изделия из них (12,5%).
|
Взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС*
млн. долларов США
|
|
Январь-декабрь 2016 года
|
Январь-декабрь 2015 года
|
%
|
Всего
|
13583,5
|
16323,9
|
83,2
|
экспорт
|
3917,6
|
5120,3
|
76,5
|
Россия
|
3509,2
|
4547,6
|
77,2
|
Беларусь
|
31,9
|
53,5
|
59,6
|
Армения
|
0,280
|
0,716
|
39,1
|
Кыргызстан
|
376,2
|
518,50
|
72,6
|
импорт
|
9665,9
|
11203,6
|
86,3
|
Россия
|
9129,8
|
10529,3
|
86,7
|
Беларусь
|
332,6
|
488,0
|
68,2
|
Армения
|
2,993
|
4,256
|
70,3
|
Кыргызстан
|
200,6
|
182,0
|
110,2
|
*предварительные данные.
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