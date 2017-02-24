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Новости за сегодня

О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-декабре 2016 году

 

В январе-декабре 2016 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 13583,5 млн. долларов США, что на 16,8% меньше, чем в январе-декабре 2015 года, в том числе экспорт - 3917,6 млн. долларов США (уменьшился на 23,5%), импорт - 9665,9 млн. долларов США (меньше на 13,7%).

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (33,4% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (25,7%), продукция химической промышленности (19%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (10,8%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (25,8% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (16,8%), продукция химической промышленности (16,5%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (13,9%), металлы и изделия из них (12,5%).

 

Взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС*

млн. долларов США

 

Январь-декабрь 2016 года

Январь-декабрь 2015 года

%

Всего

13583,5

16323,9

83,2

экспорт

3917,6

5120,3

76,5

 Россия

3509,2

4547,6

77,2

 Беларусь

31,9

53,5

59,6

 Армения

0,280

0,716

39,1

 Кыргызстан

376,2

518,50

72,6

импорт

9665,9

11203,6

86,3

 Россия

9129,8

10529,3

86,7

 Беларусь

332,6

488,0

68,2

 Армения

2,993

4,256

70,3

 Кыргызстан

200,6

182,0

110,2

*предварительные данные.

 

24 февраля 2017, 14:57
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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