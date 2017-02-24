О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-декабре 2016 году

В январе-декабре 2016 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 13583,5 млн. долларов США, что на 16,8% меньше, чем в январе-декабре 2015 года, в том числе экспорт - 3917,6 млн. долларов США (уменьшился на 23,5%), импорт - 9665,9 млн. долларов США (меньше на 13,7%).

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (33,4% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (25,7%), продукция химической промышленности (19%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (10,8%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (25,8% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (16,8%), продукция химической промышленности (16,5%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (13,9%), металлы и изделия из них (12,5%).