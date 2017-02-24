В Комитете Сената рассмотрены законопроекты, направленные на реализацию Плана нации

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента на расширенном заседании рассмотрел проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан».

Проект разработан во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, озвученного при заслушивании отчета Национальной комиссии по модернизации «О реализации Плана нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ».

С введением в действие с 1 января 2016 года нормы об оценке профессиональной деятельности судьи возникла необходимость предусмотреть в качестве основания освобождения от должности судьи в случае получения отрицательных результатов периодической оценки профессиональной деятельности судьи без проведения повторной оценки его деятельности.

Также проектом регламентируется порядок перевода судей в другой суд без проведения конкурса, в случае решения Судебного жюри о переводе судьи в другой суд или на другую специализацию.

Кроме того, в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан проектом предусматривается перенос сроков введения всеобщего декларирования в один этап на 1 января 2020 года.

В связи с чем, в Конституционной закон «О выборах» предлагается внести изменения в части переноса срока представления декларации об активах и обязательствах кандидатами на выборную должность с 1 января 2017 года на 1 января 2020 года.

Положения проекта дополнены в Мажилисе поправками касательно оплаты ежемесячного пожизненного содержания судьям в отставке, которые занимаются научной, преподавательской и творческой деятельностью.

Рассмотрен в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности Высшего Судебного Совета и Международного финансового центра «Астана».

Документ разработан во исполнение поручения Президента Казахстана Н.А.Назарбаева, озвученного в рамках реализации «Плана нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» в части необходимости совершенствования мер, принимаемых по итогам периодической оценки профессиональной деятельности судьи.

Законопроектом предусматривалось внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан». Однако в ходе рассмотрения в Мажилисе Парламента его положения были дополнены поправками в Бюджетный кодекс и Закон «О Национальном Банке Республики Казахстан» касательно деятельности Международного финансового центра «Астана».

Документы переданы на рассмотрение Палаты.