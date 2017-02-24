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Новости за сегодня

Заболеваемость населения Республики Казахстан в 2016 году

 

В январе-декабре 2016 года по сравнению с январем-декабрем 2015 года отмечается рост числа заболевших гриппом (2185 и 1206 случаев соответственно). Число выявленных в 2016 году носителей ВИЧ-инфицированных составило 2725 случаев (в 2015 году - 2327 носителей) в том числе среди детей до 14 лет выявлено 33 носителей ВИЧ-инфекции (в 2015 году - 29 носителей).

В 2016 году зарегистрировано 19 случаев заболевания сибирской язвой.

Наибольшее распространение среди зарегистрированных инфекционных заболеваний число заболеваний на 100 000 населения получили острые инфекции верхних дыхательных путей - 4368,3 (в соответствующем периоде 2015 год - 4036,5), острые кишечные инфекции - 68,7 (74,8), туберкулез органов дыхания - 46,4 (50,4), сифилис - 25,7 (28,4), вирусные гепатиты - 3,1 (3,3).

 

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В декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года возросло число заболевших ротавирусным энтеритом (на 70%) и снизилось число заболевших бруцеллезом, впервые диагностированным (на 53,6%). Число выявленных носителей ВИЧ-инфекции составило 239 случая (в декабре 2015 года - 155).

 

24 февраля 2017, 15:00
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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