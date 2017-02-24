Павлодарец хочет войти в книгу рекордов Гиннеса, как человек, которого невозможно зарезать
24 февраля 2017, 15:35
В 12 лет ему приснился сон, в котором мальчику сказали, что его невозможно порезать ножом.
Павлодарский экстремал Женисбек Кадырулы планирует войти в книгу рекордов Гиннеса, как человек, которого невозможно порезать ножом и разрубить топором, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Во время празднования 300-летия Омска павлодарец поразил россиян, подняв двумя мизинцами гири весом по 16 кг и зубами гирю в 32 кг. Острым ножом он пытался разрезать свою кожу.
По словам Женисбека Кадыруды, он родился пятикилограммовым ребенком. В детстве был очень сильным мальчиком. В 12 лет ему приснился сон, в котором мальчику сказали, что его невозможно порезать ножом. С тех пор экстремал занимается опасными трюками.
- Десять моих воспитанников занимали призовые места в республиканских соревнованиях "Жігіт сұлтаны", - рассказал Женисбек.
- Сам я сейчас готовлю трюки, которыми хочу удивить весь мир.
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