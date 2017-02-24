Павлодарец хочет войти в книгу рекордов Гиннеса, как человек, которого невозможно зарезать

В 12 лет ему приснился сон, в котором мальчику сказали, что его невозможно порезать ножом.

Павлодарский экстремал Женисбек Кадырулы планирует войти в книгу рекордов Гиннеса, как человек, которого невозможно порезать ножом и разрубить топором, передает корреспондент передает корреспондент pavlodarnews.kz





Во время празднования 300-летия Омска павлодарец поразил россиян, подняв двумя мизинцами гири весом по 16 кг и зубами гирю в 32 кг. Острым ножом он пытался разрезать свою кожу.





По словам Женисбека Кадыруды, он родился пятикилограммовым ребенком. В детстве был очень сильным мальчиком. В 12 лет ему приснился сон, в котором мальчику сказали, что его невозможно порезать ножом. С тех пор экстремал занимается опасными трюками.





- Десять моих воспитанников занимали призовые места в республиканских соревнованиях "Жігіт сұлтаны", - рассказал Женисбек.





- Сам я сейчас готовлю трюки, которыми хочу удивить весь мир.







