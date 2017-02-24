СМИ: почти 30 человек погибли при взрыве недалеко от сирийского Эль-Баба
24 февраля 2017, 15:36
Десятки человек получили ранения, число жертв атаки террориста-смертника может возрасти.
По меньшей мере 29 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва в северо-западном пригороде Эль-Баба, сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
Террорист-смертник подорвался в автомобиле рано утром в пятницу. Теракт был нацелен на представителей "Сирийской свободной армии" (ССА).
Дополнительных сведений на настоящее время не приводится.
23 февраля официальный представитель ССА сообщил, что город Эль-Баб полностью освобожден от боевиков террористической группировки "Исламское государство".
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845977-8f3c5e0fca12c952610cb8a4da275295
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...