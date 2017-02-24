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СМИ: почти 30 человек погибли при взрыве недалеко от сирийского Эль-Баба

24 февраля 2017, 15:36

Десятки человек получили ранения, число жертв атаки террориста-смертника может возрасти.


По меньшей мере 29 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва в северо-западном пригороде Эль-Баба, сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Террорист-смертник подорвался в автомобиле рано утром в пятницу. Теракт был нацелен на представителей "Сирийской свободной армии" (ССА).

Дополнительных сведений на настоящее время не приводится.

23 февраля официальный представитель ССА сообщил, что город Эль-Баб полностью освобожден от боевиков террористической группировки "Исламское государство".



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