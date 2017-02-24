Марат Жапаров завоевал бронзу Азиады в прыжках на лыжах с трамплина

Чемпионом соревнований стал японский прыгун Наоки Накамура.

Казахстанский прыгун на лыжах с трамплина Марат Жапаров стал бронзовым призером Азиатских игр, сообщает сообщает Zakon.kz





Чемпионом соревнований стал японский прыгун Наоки Накамура, который набрал 255.3 баллов, второе место занял его соотечественник Юкен Иваса (247.7). Марат Жапаров показал результат равный 245.7 баллам.





Другие казахстанцы Сергей Ткаченко, Константин Соколенко и Сабыржан Муминов заняли шестое, 10 и 12 место соответственно.



