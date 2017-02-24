Основные приоритеты в работе созданной два года назад Службы экономических расследований (Т. Жангарашев, Заместитель председателя КГД МФ РК ИА)

Т. Жангарашев,

Заместитель председателя КГД МФ РК ИА

- Тлеу Касенович, несмотря на все изменения, вносимые в последние годы в наше законодательство, есть проблемы в отношениях между бизнесом и государственными органами. Что делается для защиты бизнеса от таких проявлений?

- Действительно, такие вопросы есть. Сейчас в Восточно-Казахстанской области в отношении одного нашего следователя рассматривается уголовное дело по факту оказания психологического давления на подозреваемого и склонения к даче признательных показаний. Но, прежде всего, я хотел бы напомнить, что при старом Уголовно-процессуальном кодексе по всем заявлениям и сообщениям проводилась доследственная проверка, практически не регламентированная законодательством. При этом, участники уголовного процесса не обладали инструментами защиты своих прав, тогда как в отношении них практически проводились следственные действия, назначались несогласованные с участниками процесса экспертизы. При разработке нового УПК эти проблемы учтены, исключен институт доследственной проверки. Для защиты прав граждан все следственные мероприятия, касающиеся их конституционных прав, санкционируются следственным судьей - обыск, выемка, наложение ареста на имущество и так далее, - и согласовываются прокурором. Что касается необоснованного вовлечения добросовестных граждан и предпринимателей в уголовный процесс, то в ноябре прошлого года в правила Генеральной прокуратуры о приеме и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях внесены соответствующие поправки. Теперь досудебные расследования начинаются только при наличии явных признаков преступлений и подтверждающих сведений об ущербе, а также результатов налоговых проверок - по налоговым правонарушениям. В результате принятых, совместно с прокуратурой, мер, количество заведенных уголовных дел к концу прошлого года снизилось в 5 раз. И важно то, что проверка до заведения уголовного дела фактически проводится в рамках административного производства и оперативно-розыскной деятельности. В то же время, я считаю, что этот вопрос требует особого внимания, так как в связи с отсутствием Административно-процессуального кодекса, права участников административного производства урегулированы не в той мере, как в Уголовно-процессуальном кодексе. Например, по мнению многих зарубежных экспертов, оперативно-розыскные мероприятия следует проводить в рамках досудебного расследования, в виде негласных следственных действий, для дачи объективной оценки полученным результатам. Учитывая возможность необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовных правоотношений, нами, совместно с Ассоциацией налогоплательщиков, разработан проект Постановления Правительства «Об утверждении критериев и условий направления материалов по результатам налоговой проверки в правоохранительные органы». Сейчас проект находится на согласовании. Мы строго следим за соблюдением нашими сотрудниками требований уголовно-процессуального и иного законодательства. Только за прошлый год, в рамках ведомственного надзора, за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено более восьмисот человек.

- Как контролируется криминогенная ситуация с участием лжепредпринимателей?

- При лжепредпринимательстве незаконно освобождается от налогов контрагент лжепредприятия. Существующий на сегодня уровень теневой экономики в стране говорит о высокой криминализованности бизнеса. Больше половины из зарегистрированных 75 тысяч субъектов бизнеса-плательщиков НДС, - это товарищества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели, - имели взаиморасчеты с лжепредприятиями. Для нас данное направление является приоритетным, так как их незаконные услуги используются во многих секторах экономики для уклонения от уплаты налогов, хищения бюджетных средств и вывода капитала за границу, причиняя многомиллиардный ущерб стране. Представьте себе, что человеку даже негде жить, а на него оформлена компания с крупными оборотами. Наркоманы, бомжи, одним словом, подставные лица числятся директорами, учредителями фирм. Вот, именно поэтому, с первых дней создания нашей службы постоянно совершенствуется ведомственная система управления рисками, усилено взаимодействие с Комитетом финансового мониторинга и банками второго уровня, через которые отслеживаются все денежные потоки. Мы также наработали устойчивую судебно-следственную практику. За два года нами выявлено свыше 4 тысяч фактов лжепредпринимательства, 1 200 дел направлены в суд. Сумма причиненного ущерба по этим делам составила 154 миллиарда тенге. Для сравнения: в период 2011-2014 года, то есть за 4 года, выявлено в 2 раза меньше преступлений в этой сфере, а в суд было направлено всего 925 дел.

Конечно, видя это, многие предприниматели стараются вести свой бизнес честно. Хочу отметить, что с июля прошлого года, в связи с внесением изменений в постановление Верховного Суда РК «О некоторых вопросах законодательства о лжепредпринимательстве», для исключения фактов необоснованного привлечения к уголовной ответственности добросовестных предпринимателей - пересмотрена практика расследования дел об лжепредпринимательстве. Это значит, что мы не будем вмешиваться в честный бизнес, но и мошенникам тоже спуску не дадим. Нами, в частности, предложено отказаться от повсеместной проверки контрагентов лжепредприятий, а проводить ее на основании заключения специалиста налогового органа. Сейчас прорабатываем вопрос с уполномоченными органами.

- Что делается для декриминализации экономических преступлений, о необходимости которой говорится в Послании Главы государства?

- В межведомственной рабочей группе при Генеральной прокуратуре, куда входят представители уполномоченных государственных органов и бизнеса, одним из обсуждаемых вопросов является декриминализация статьи 215 Уголовного кодекса «Лжепредпринимательство». Предлагается исключить эту статью, а вместо нее ввести новую, предусматривающую ответственность за незаконное образование, создание и реорганизацию юридического лица. Также по нашей инициативе поддержано предложение о дополнении статьи 245 Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты налогов» примечанием об освобождении налогоплательщика от уголовной ответственности в случае полной уплаты налогов. Работа идет, и когда будет принято окончательное решение, общественность обо все узнает.

- Каких результатов удалось добиться вашей Службе в прошедшем году по разным направлениям?

- Могу сказать, что мы работали активно. В прошлом году нами было выявлено 6,5 тысячи преступлений, из них по 4,7 тысячи преступлениям расследование окончено. Сумма причиненного ущерба по оконченным уголовным делам составила 156 миллиарда тенге - эти деньги могли быть использованы на строительство школ, больниц, дорог, выплату пенсий, пособий. Пока возмещено 40 миллиардов тенге, наложен арест на имущество стоимостью 32 миллиарда тенге. В сфере противодействия лжепредпринимательству, о чем мы уже говорили, окончено расследование по 856 уголовным делам. Возмещен ущерба на сумму 2,8 миллиарда тенге, арестовано имущество на сумму 10,9 миллиарда тенге. Если говорить о таком виде преступлений, как обналичивание денег в банках, то по сравнению с 2015 годом, сумма обналичивания снижена на 11,7 процента - с 1,1 триллиона тенге до 1 триллиона тенге. Вообще, как показывает практика, сегодня уголовные элементы больше всего стремятся влиться в теневой бизнес, втягивая в него даже государственных служащих. Всего пресечена деятельность 26 организованных преступных групп, занимавшихся криминальным обналичиванием денежных средств. Уклонение от уплаты налогов. Здесь окончено производством 395 дел, но, подчеркну, из них меньше половины направлено в суд. По остальным делам, в связи с добровольным погашением налоговой задолженности, лица освобождены от уголовной ответственности. Всего возмещен ущерб на 13,8 миллиарда тенге, наложен арест на имущество на сумму 7,2 миллиарда тенге. Фальшивомонетчество, как известно, подрывает стабильное функционирование кредитно-денежной системы и создает реальную угрозу для экономической безопасности государства. Развитие цифровых технологий привело к появлению на рынке достаточно доступных печатающих устройств, обеспечивающих высокое качество подделки. Поэтому мы уделяем особое внимание повышению квалификации сотрудников, развитию технической оснащенности криминалистических подразделений и совершенствованию методической работы. Налажено взаимодействие с банками, проведена разъяснительные работа с торговыми точками, где чаще всего обнаруживаются поддельные деньги. В результате принимаемых нами мер пресечена деятельность 5 подпольных цехов по изготовлению поддельных денежных средств. Еще один из распространенных видов правонарушений - это незаконный игорный бизнес. Размещение казино и залов игровых автоматов допускается только на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. Нами выявлено 22 незаконно работавших подпольных казино, 192 онлайн-казино и электронных казино, 133 зала игровых автоматов. Изъято 390 игровых автоматов, 829 лотерейных терминалов, а также денежные средства на сумму свыше 18 миллионов тенге. Этим мы оградили множество граждан от игровой зависимости и, возможно, сохранили стабильность многих семей. Популярным в теневом бизнесе является и незаконный оборот алкоголя - в 2016 году нами обнаружено 23 подпольных цеха. Из незаконного оборота изъято 3,6 миллиона поддельных учетно-контрольных марок, свыше 6 миллионов бутылок неучтенной алкогольной продукции и 77 тысяч литров спирта. Кроме предотвращенного ущерба от недоплаты акцизов, мы способствовали сохранению жизни и здоровья многих казахстанцев - ведь, в основном, речь идет о суррогатной алкогольной продукции.

- Как началась работа в новом 2017 году?

- Хотелось бы подчеркнуть, что в январе текущего года значительно улучшилось качество досудебного расследования. Так, в сравнении с январем прошлого года почти в 2 раза сократилось количество уголовных дел, регистрируемых в Едином реестре досудебных расследований. А количество оконченных дел выросло на 32 процента. Сумма возмещенного ущерба, с учетом стоимости арестованного имущества, увеличилась на 68 процента - с 2,5 миллиарда тенге до 4,2 миллиарда тенге. Это только за один месяц.

- Спасибо за беседу.