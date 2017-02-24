Доклад министра финансов Султанова Б.Т. на расширенном заседании Коллегии МФ РК

(г. Астана, 23 февраля 2017 года)

Құрметті қонақтар, әріптестер!

Өздеріңізге белгілі, 2016 жыл біздің мемлекетіміз үшін бір жағынан әлемдегі экономикалық дағдарыстан туындаған әлеуметтік-экономикалық мәселелерді жүйелі де жедел шешу кезеңі болса, екінші жағынан келешекке бағытталған потенциалымызды және жаңа мүмкіндіктерді жүзеге асыру жылы болды.

Бүгін Қаржы министрлігінің Алқасында Қазақстан Республикасы Президенті - Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: Жаһандық бәсекеге қабілеттік» Жолдауынан туындайтын тапсырмаларға сай қаржы жүйесінің негізгі қызмет бағыттарын айқындау қажет.

Біз әлемдегі қаржылық ведомстволардың бас жұмыс қағидаттарын ұстанып келеміз, ол - бюджет теңдестірілімін қамтамасыз ету мақсатында, макроэкономикалық тұрақтылықты сақтай отырып, елімізді қаржылық ресурстарға қол жеткізу.

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Министерством финансов все мероприятия реализовывались в соответствии с обозначенными Главой государства четкими задачами, по эффективному расходованию и контролю бюджетных средств, выполнения всех социальных обязательств и обеспечение защиты интересов бизнеса.

Приоритеты деятельности МФ в прошлом году исходят из реализации поручений Плана Нации «100 конкретных шагов». Министерство является основным исполнителем по 9 шагам, из которых 3 шага выполнены и 6 находятся в активной стадии реализации. В целом их выполнение позволит охватить и решить широкий спектр задач по улучшению налогового и таможенного администрирования, качества государственных услуг и т.д.

Теперь я хочу доложить Вам по основным блокам деятельности Министерства и начать с параметров доходной и расходной частей бюджета.

Доходная и расходная часть бюджета

Исполнение государственного бюджета за 2016 год отмечено высокими темпами роста доходной и расходной частей бюджета.

Доходы государственного бюджета исполнены на 101,1% и составили 9,3 трлн. тенге. Это на 1,7 трлн. тенге или 22% больше 2015 года.

План по доходам республиканского бюджета (без учета трансфертов) исполнен на 109,1% (4 582 млрд.тенге).

Перевыполнение обеспечено за счет налогов. Их поступило в бюджет на 358 млрд. тенге больше, чем ожидалось. Поэтому меньше изъяли гарантированный трансферт из Национального фонда. Здесь отмечу, что в будущем размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет будет постепенно сокращен с 2 880 млрд. тенге до 2 000 млрд. тенге с 2020 года. Это обеспечит исполнение поручения Главы государства.

Доходы местных бюджетов также имеют перевыполнение плана (102,4%) и положительный рост к прошлому году (117,7%).

Расходы госбюджета произведены на 1,5 трлн.тенге больше, чем в 2015 году. Процент исполнения составил 98,2%.

По итогам года по республиканскому бюджету сберегли 110 млрд.тенге за счет нераспределенного резерва Правительства и экономии. Не освоено 36 млрд.тенге. Причины - изменения условий заключения контрактов и отставания от графика работ.

По программе «Нұрлы жол» освоено 472 млрд.тенге, или почти 100%.

Согласно поручениям, озвученным в Послании Главы государства народу Казахстана в 2015 году, повышены размеры заработной платы гражданских служащих, стипендий и пособий, а также проиндексированы пенсии.

За счет перевыполнения доходов и экономии по расходам сформированы кассовые остатки по республиканскому бюджету - 158 млрд.тенге, по местным - 135 млрд.тенге. Они будут направлены на повышение социальных выплат согласно поручениям, данным в Послании от 31 января т.г.

Кроме того в текущем году расходы бюджета будут перераспределены с неэффективных программ на бюджетные программы, обеспечивающие реализацию задач Третьей модернизации.

I. О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ И ГОСАУДИТЕ

С 1 января 2016 года начал работать новый Закон «О государственных закупках». Запущена новая платформа веб-портала. Все государственные закупки и их процедуры, начиная от планирования, заканчивая оплатой, переведены на электронный формат. Это повысило прозрачность и защиту интересов бизнеса.

В итоге, среднее количество участников на один конкурс увеличилось в 4-раза, с 1-2 до 4 участников. Условная экономия увеличилось почти в 3-раза, с 43 млрд.тенге до 127 млрд. тенге.

Для упрощения работы не только поставщиков, но и заказчиков с 1 января 2017 года документы об исполнении договоров о государственных закупках (счета-фактуры, акты поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг) уже оформляются исключительно в электронном формате посредством веб-портала государственных закупок. Это позволит сократить сроки оплаты выполненных договорных обязательств.

Вместе с тем, имеются ряд проблемных вопросов, требующих решения в текущем году.

Во-первых, Министерство финансов совместно с МИР и НПП прорабатывает механизмы поддержки отечественных производителей по двум товарным позициям - мебельной продукции и продукции легкой промышленности. Это позволит максимально закупать товары у отечественных товаропроизводителей!

Данный механизм предлагается осуществлять через Единого организатора, по аналогии с автотранспортом. При этом, стоит задача по формированию реестра квалифицированных поставщиков.

Во-вторых, параллельно будут приняты законодательные меры по внедрению Единой системы государственных закупок по принципу централизованной службы.

В-третьих, важным вопросом, озвученным Главой государства является кардинальный пересмотр подходов по проведению закупок в квазигосударственном секторе, в сфере естественных монополий и недропользовании.

На сегодняшний день, различные правила закупок является одной из причин недостаточного уровня прозрачности процедур таких закупок, отсутствия надлежащего контроля и ответственности.

Для решения указанных вопросов Министерство финансов уже в первом полугодии 2017 года совместно с заинтересованными государственными органами и организациями разработает соответствующий проект Закона.

В то же время мы проводим системную работу по противодействию коррупции в государственных закупках. Важно понимать, что данный вопрос не зависит напрямую от Министерства финансов.

Тем не менее, мы принимаем постоянные меры по совершенствованию законодательства и модернизации работы веб-портала.

А именно, уже с 1 января 2016 года все 100% государственных закупок переведены на электронный формат, внедрен взаимный просмотр заявок, конкурсная документация предварительно открыто обсуждается, усилены механизмы обжалования, внедрен камеральный контроль.

Внедрена практика превентивности (39 тысяч государственных закупок были приведены в соответствие, при этом более 10 тыс. должностных лиц освобождены от административной ответственности за самостоятельное устранение нарушений);

Благодаря усилению контроля (100% охват конкурсов) наблюдается тенденция на снижение нарушений в этой сфере (в 2016 году охвачено камеральным контролем свыше 220 тысяч конкурсов). Если в начале 2016 года была признана с нарушением каждая 3-я госзакупка, то на сегодняшний день каждая 5-я).

Новая форма контроля была внедрена в целях минимизации коррупционных проявлений, превентивности мер и действенной защиты интересов предпринимателей.

Электронный формат закупок позволил проводить такой контроль дистанционно на каждом этапе проведения закупок с целью своевременно выявить и устранить нарушения. Более того, это позволило исключить контакт между заинтересованными сторонами при контроле, основываясь только на системе управления рисками.

Важным новшеством ушедшего года является переход органов государственного финансового контроля на государственный аудит.

Внедрение нового института превентивного воздействия - камерального контроля позволило за истекший год охватить 226 тысяч процедур государственных закупок на общую сумму 4 трлн.тенге. Из них, путем отмены и пересмотра итогов конкурсов устранены нарушения на сумму 455 млрд.тенге. В новом формате камеральный контроль осуществляется без посещения объектов государственного аудита, путем сопоставления сведений, полученных посредством веб-портала государственных закупок, который с начала 2016 года успешно реализуется на территории всей страны.

II. УПРАВЛЕНИЕ ГОСАКТИВАМИ

За отчетный период в рамках «второй волны» приватизации уже продано 394 объекта на общую сумму 105,7 млрд. тенге. Кроме того, 103 организаций, выявленных по итогам проведенной инвентаризации, дополнительно будут включены в график продажи 2017 года.

Реализация Проекта «Единый балансодержатель» в первую очередь направлена на сокращение расходов, освобождение госслужащих от выполнения несвойственных функций и поддержку частного бизнеса.

Успешно реализован пилотный проект: на балансы территориальных подразделений Комитета госимущества от ведомств Министерства финансов переданы здания (642), автотранспорт (210), внештатные работники (1231) и расходы на их содержание (2,3 млрд. тенге).

Со 2 полугодия 2017 года от территориальных подразделений госорганов (1123) будут приняты здания (1500), автомашины (2279), внештатные работники (4678), а также расходы на их содержание (4,3 млрд. тенге).

III. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

За 2016 год МФ оказано более 17 млн. государственных услуг.

В отчетном периоде проведена работа по сокращению 3 разрешительных процедур и переведены на уведомительный порядок 4 процедуры.

На сегодня Министерством оказывается 59 государственных услуг. При этом 40 услуг или 68% оказываются в электронной форме, 31 из которых доступны на альтернативной основе через корпорацию «Правительство для граждан», то есть ЦОНы.

В течение года мы планируем передать еще семь услуг в ЦОНы. В 42 крупных центрах приема и обработки отчетности установлены электронные системы управления очередями и контроля качества.

По итогам 2016 года доля налоговой отчетности, представленной в электронном формате, выросла до 95%, что характеризует хороший уровень информатизации.

IV. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Министерством на постоянной основе ведется работа по борьбе с коррупцией.

Системная работа по снижению коррупции в финансовой системе основывается на последовательной и планомерной Антикоррупционной стратегии РК, снятия административных барьеров для физических и юридических лиц, сокращения количества разрешительных документов и сроков их выдачи.

В результате принятия комплекса системных мер по предупреждению коррупционных проявлений и минимизацию коррупционных факторов в 2016 году усилена дисциплинарная практика, прежде всего за проступки, дискредитирующие государственную службу, как условие способствующее совершению уголовных правонарушений, а также активизирована работа по повышению уровня антикоррупционной культуры.

Данная работа будет проводиться и в дальнейшем с курсом на полное искоренение коррупции в системе Министерства финансов РК.

V. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД

Уважаемые участники Коллегии, на текущий год мы ставим решение следующих задач с учетом точечных поручений послания Главы государства, а также поручений данных им на расширенном заседании Правительства от 3 февраля 2017 года (Дорожная карта).

Во-первых, при формировании проекта республиканского бюджета на 2018-2020 годы будет применён жесткий подход в целях повышения эффективности бюджетных расходов.

Во-вторых, будет усилен мониторинг исполнения бюджета и упрощены процедуры исполнения бюджета. Начнется работа по разработке Концептуальной модели составления бюджета по методу начисления и форматов прогнозной финансовой отчетности.

В-третьих, для снижения предпринимательских издержек будут приняты облегчающие меры в налогово-таможенной сфере, в части регистрации, уплаты, декларирования, предоставления отчетности и проверок. Все это будет доступно путем поэтапного внедрения информационных систем. Также необходимо подготовить предложения для новых Таможенного и Налогового Кодексов в части кардинального упрощения администрирования, отмену неэффективных налоговых льгот и преференций.

В-четвертых, в сфере государственных закупок будут приняты меры по дальнейшему совершенствованию законодательства и упрощения процедур, с акцентом на развитие конкурентоспособности производителей.

В этой связи до конца марта т.г. мы обеспечим внедрение казначейского сопровождения государственных закупок в «пилотных» проектах путем открытия специальных счетов в органах казначейства субъектам предпринимательства.

Требуется принятие законодательных мер по внедрению Единой системы государственных закупок по принципу централизованной службы, а также пересмотреть подходы по проведению закупок в квазигосударственном секторе, в сфере естественных монополий и недропользовании.

Таким образом будут применены новые инструменты через централизацию закупок и предквалификационный отбор поставщиков. К прошлогоднему пилоту по автомобилям, в первом полугодии мы начнем закупать мебель и продукцию легкой промышленности именно у производителей, а не у посредников.

В-пятых, при контроле над бюджетными средствами будут усилены камеральный контроль и роль служб внутреннего аудита государственных органов.

В-шестых, до конца 2018 года завершить процесс приватизации предприятий, предусмотренных Комплексным планом приватизации, а также до конца июня т.г. обеспечить распространение проекта «Единый балансодержатель» на территориальные подразделения государственных органов за исключением правоохранительных органов.

И, наконец, в-седьмых, будет проведена работа по переводу в цифровой формат всех процедур, осуществляемым в сфере управления государственными финансами и активами.

МФ и его системы - это мощный ресурс для применения новейших технологий, особенно в сфере информатизации. Поэтому МФ выступит в качестве драйвера для формирования цифровой экономики в стране с применением лучших практик.

Құрметті қонақтар, әріптестер!

Ағымдағы жылы Министрлік Мемлекет басшысының және Үкіметтің мемлекеттік қаржыны тиімді пайдалану және оны нығайту бағытында айқындаған барлық міндеттерін орындауды жалғастыратын болады.

Бюджеттік көрсеткіштердің тұрақты қалыптасқан жағдайын алдағы кезеңде де сақтауға күш жұмсайтын боламыз.

Назарларыңызға рахмет!