Норвежским лыжникам запретили критиковать иностранных спортсменов на ЧМ
24 февраля 2017, 16:06
Для норвежцев составили список правил при общении с прессой.
Федерация лыжного спорта Норвегии запретила своим спортсменам подвергать критике иностранных лыжников во время чемпионата мира, проходящего в финском Лахти. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает норвежская газета Expressen.
По информации издания, для норвежцев составили список правил при общении с прессой. Спортсменам посоветовали «думать головой, прежде чем говорить» и воздерживаться от критики в адрес других лыжников. Отмечается, что данный шаг направлен на соблюдение принципов взаимоуважения, пишет Лента.ру.
23 февраля норвежский лыжник Петтер Нортуг выступил с критикой в адрес россиянки Натальи Матвеевой, отбывшей дисквалификацию за употребление допинга. Нортуг отметил, что уличенным в использовании запрещенных препаратов спортсменам не место на мировом первенстве.
Чемпионат мира в Лахти продлится до 5 марта.
Фото: Reuters
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