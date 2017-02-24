Норвежским лыжникам запретили критиковать иностранных спортсменов на ЧМ

Для норвежцев составили список правил при общении с прессой.

Федерация лыжного спорта Норвегии запретила своим спортсменам подвергать критике иностранных лыжников во время чемпионата мира, проходящего в финском Лахти. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает норвежская газета Expressen.





По информации издания, для норвежцев составили список правил при общении с прессой. Спортсменам посоветовали «думать головой, прежде чем говорить» и воздерживаться от критики в адрес других лыжников. Отмечается, что данный шаг направлен на соблюдение принципов взаимоуважения, пишет Лента.ру





23 февраля норвежский лыжник Петтер Нортуг выступил с критикой в адрес россиянки Натальи Матвеевой, отбывшей дисквалификацию за употребление допинга. Нортуг отметил, что уличенным в использовании запрещенных препаратов спортсменам не место на мировом первенстве.





Чемпионат мира в Лахти продлится до 5 марта.



