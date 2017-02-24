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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 311,32, CNYKZT_TOМ = 45,4440, USDKZT_0_001 - +12,0000 %/+4,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +5,0937 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментом RUBKZT_TOD сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 24 февраля в Российской Федерации (День защитника Отечества).

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 311,32 тенге за доллар США при объеме торгов 126 350 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 45,4440 тенге за юань, объем торгов - 250 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 311,49 тенге за доллар (-1,16 тенге), суммарный объем торгов - 194 000 тыс. USD (-10 250 тыс. USD).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил +12,0000 % годовых, предложение - +4,0000 % годовых;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +5,0937 % годовых при объеме торгов 997 000 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.

24 февраля 2017, 16:03
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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